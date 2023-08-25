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ابنة شريف منير
ابنة شريف منير

ابنة شريف منير تفاجئ الجميع "حليقة الرأس"

أسما شريف منير: شعري يتساقط منذ فترة كما أنه تعرض للحرق خلال الفترة الأخيرة

القاهرة - أحمد الريدي
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فوجئ حضور مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، بحضور ابنة الفنان المصري شريف منير، بمظهر صادم، بعدما أطلت وهي حليقة الرأس.

أسما شريف منير أطلت قبل يوم واحد من فعاليات المهرجان، من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو تقوم فيه بحلاقة شعرها بأكمله.

اسما شريف منير
اسما شريف منير
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إذ تواجدت في أحد المراكز الخاصة بالعناية بالشعر، لكنها ظهرت وهي تمسك بماكينة الحلاقة وتقوم بقص شعرها بأكمله، وسط تشجيع من حولها.

وعلقت أسما شريف منير على الفيديو لتؤكد أن شعرها يتساقط منذ فترة، كما أنه تعرض للحرق خلال الفترة الأخيرة، لذلك اتخذت قرارا كانت تحلم باتخاذه منذ وقت طويل.

خاصة أنها ترغب في البدء من جديد والتحرر، معتبرة أن القرار الذي اتخذته صعب للغاية، ولكنه يجعلها تشعر بالقوة والتفاؤل، ووصفت تلك الخطوة بالجريئة والمرعبة.

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وأشارت أسما إلى كونها تعلم أن هناك هجوما كبيرا ستتعرض إليه من قبل البعض، لكن ما يهمها هو شعورها بالراحة، خاصة أن شعرها سيعود إلى طبيعته بعد فترة، ولكنها لن تتمكن من تجربة هذا الشعور مرة أخرى.

أسما وعدت متابعيها برؤية النتيجة النهائية لما تقوم به في الغد، وبالفعل ظهرت في اليوم التالي بمهرجان القاهرة للدراما، الذي أقيمت دورته الثانية في مدينة العلمين الجديدة مساء الخميس، وشهدت حضور العديد من نجوم الدراما المصرية.

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