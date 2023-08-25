شيرين مفاجأة حفل "ليلة الدموع".. وتوجه رسالة خاصة لأنغام

مفاجأة كبرى كانت في انتظار جمهور حفل "ليلة الدموع"، الذي أقيم مساء الخميس بمدينة جدة على مسرح "بنش مارك"، بمشاركة العديد من نجوم الغناء.

حيث فوجئ الجمهور بمشاركة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، على الرغم من عدم الإعلان مسبقا عن تواجد شيرين في الحفل الغنائي.

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شيرين قدمت مجموعة من أشهر أغانيها، الأمر الذي تسبب في تفاعل كبير للغاية من قبل الجمهور، الذي استقبل شيرين الغائبة منذ فترة عن محبيها.

حيث غنت شيرين أغنية "جرح تاني" وهو ما تسبب في بكاء بعض الحضور، كما قدمت أغنية "كدابين" وأغنية "كدة يا قلبي"، وظل الجمهور يهتف باسمها كثيرا.

شيرين قررت خلال الحفل توجيه رسالة شكر إلى عدد من الفنانات، حيث أعلنت رغبتها في توجيه رسالة شكر إلى اثنتين من الفنانات بسبب وقفتهن إلى جوارها خلال الفترة الماضية.

ووجهت الشكر إلى المطربة أحلام، وكذلك إلى زميلتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، قبل أن تتابع حديثها قائلة "وفي فنانة تانية عايزة أشكرها برضوا.. فنانة كبيرة .. وهي الفنانة أنغام".

الأمر الذي تسبب في تفاعل الجمهور بشدة، لتتابع شيرين حديثها قائلة "عايزة أقولها شكرا.. شكرا يا بنت الأصول وكتر خيرك"، ليصفق الجمهور وتعود شيرين إلى متابعة الغناء.

حفل "ليلة الدموع" شهد تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، بسبب مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في فقراته.