اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شريف منير
شريف منير

شريف منير غاضب بسبب ابنته: مش هاجي عليها عشان رضاكم!

سأل الفنان المصري عن الخطأ الذي ارتكبته ابنته وجعلها عرضة لهذا الهجوم

القاهرة - أحمد الريدي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شن الفنان المصري شريف منير هجوما شديدا على منتقدي إطلالة ابنته أسما الأخيرة، حينما ظهرت حليقة الرأس في مهرجان القاهرة للدراما.

الأمر الذي جعلها عرضة للهجوم والحديث عن كونها قامت بهذا الأمر للحصول على "الترند"، وإجبار الجميع على الحديث عنها وعن إطلالتها.

مادة اعلانية

وهو ما دفع والدها إلى نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وتحدث فيه قائلا: "إيه الدوشة اللي إنتوا عاملينها دي؟.. كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟".

وسأل الفنان المصري عن الخطأ الذي ارتكبته ابنته وجعلها عرضة لهذا الهجوم، مؤكدا أنه لن يقف في وجه ابنته من أجل رضاء المتابعين، وهو ما علق عليه قائلا: "اوعوا تفتكروا إني ممكن آجي على بنتي عشان أكسب رضاكم".

اسما شريف منير
اسما شريف منير

وكشف شريف منير عن إعجابه بالمظهر الجديد الخاص بابنته، وأنه يشعر بالرضا الشديد تجاهه، وقبل أن يتلقى الهجوم ممن وصفهم بـ"الملائكة"، الذين يتحدثون عنه قائلين "أبوها ماعرفش يربيها".

ابنة شريف منير تفاجئ الجميع "حليقة الرأس" ثقافة وفن ابنة شريف منير تفاجئ الجميع "حليقة الرأس"

شدد منير على أن ابنته لا تؤذي أحدا، وأشاد بتربيتها كما أنها تمتلك الحرية كاملة لما تقوم به، خاصة أن عمرها 36 عاما، وهي أم لابنة، وبالتالي تدرك ما تقوم به.

كما أوضح الفنان المصري أن مهمته هي حماية ابنته مما تتعرض له، ليوجه إليها رسالة قائلا "اسما.. شكلك زي القمر وكان حلو.. خدتي الترند؟.. برافو عليكي"، لينهي حديثه بكونه لا يهتم بأي كلام يُقال عنها أو عنه.

شريف منير وابنته أسما
شريف منير وابنته أسما
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف غيرت الحرب موضة الأزياء في أوكرانيا؟ كيف غيرت الحرب موضة الأزياء في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط