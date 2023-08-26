شريف منير غاضب بسبب ابنته: مش هاجي عليها عشان رضاكم!

شن الفنان المصري شريف منير هجوما شديدا على منتقدي إطلالة ابنته أسما الأخيرة، حينما ظهرت حليقة الرأس في مهرجان القاهرة للدراما.

الأمر الذي جعلها عرضة للهجوم والحديث عن كونها قامت بهذا الأمر للحصول على "الترند"، وإجبار الجميع على الحديث عنها وعن إطلالتها.

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وهو ما دفع والدها إلى نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وتحدث فيه قائلا: "إيه الدوشة اللي إنتوا عاملينها دي؟.. كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟".

وسأل الفنان المصري عن الخطأ الذي ارتكبته ابنته وجعلها عرضة لهذا الهجوم، مؤكدا أنه لن يقف في وجه ابنته من أجل رضاء المتابعين، وهو ما علق عليه قائلا: "اوعوا تفتكروا إني ممكن آجي على بنتي عشان أكسب رضاكم".

وكشف شريف منير عن إعجابه بالمظهر الجديد الخاص بابنته، وأنه يشعر بالرضا الشديد تجاهه، وقبل أن يتلقى الهجوم ممن وصفهم بـ"الملائكة"، الذين يتحدثون عنه قائلين "أبوها ماعرفش يربيها".

شدد منير على أن ابنته لا تؤذي أحدا، وأشاد بتربيتها كما أنها تمتلك الحرية كاملة لما تقوم به، خاصة أن عمرها 36 عاما، وهي أم لابنة، وبالتالي تدرك ما تقوم به.

كما أوضح الفنان المصري أن مهمته هي حماية ابنته مما تتعرض له، ليوجه إليها رسالة قائلا "اسما.. شكلك زي القمر وكان حلو.. خدتي الترند؟.. برافو عليكي"، لينهي حديثه بكونه لا يهتم بأي كلام يُقال عنها أو عنه.