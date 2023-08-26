الفنانة العمانية فخرية خميس تروي تجربتها القاسية مع مرض السرطان

كشفت الفنانة العمانية، فخرية خميس، عن شفائها التام من مرض سرطان الثدي والغدد اللمفاوية، بعد رحلة علاج قاسية استمرت عامين.

ونشرت خميس عبر "إنستغرام" فيديو لأطفال يتلقون العلاج ضمن المؤسسة التي أشرفت على علاجها، أرفقته بتعليق تحدثت فيه عن اللحظات الأولى التي عرفت فيها إصابتها بالمرض.

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وقالت: "للأمانة والله لما أصبت بسرطان الثدي والعقد اللمفاوية من الدرجة الثانية وأول ما عرفت بنتائج الفحوصات من طبيبي لا بكيت ولا شكيت.. بس دعيت الله أن يقويني ويصبرني على العلاج متيقنة ومتفائلة أنه ابتلاء من رب العالمين، وكأنه عارض صحي سريع الشفاء طالما العلاج متوفر".

وأعلنت شفاءها التام من المرض بعد علاج عصيب تلقته على مرحلتين: "والحمد لله على نعمه وفضله وعسى أيامكن كلها خير وسعادة.. أنعم الله عليّ بالشفاء التام بعدما مررت بعدة علاجات على مرحلتين كيمياوي وإشعاعي وعملية استئصال".

وأكدت رضاها التام عن أقدار الله، مشيرة إلى أنها تدعو بالخير لكل من دعا لها بالشفاء، مردفة: "الحمد لله من قبل ومن بعد.. الحمد لله بالصحة والمرض.. وأنا أدعو في سجودي لكل من دعا لي بالشفاء".

صدفة كشفت إصابتها

وكانت فخرية خميس قد أعلنت إصابتها بمرض السرطان قبل عامين، من خلال مشاركتها تغريدة عبر X (تويتر سابقا)، طالبت فيها جمهورها بالدعاء لها، قائلة: "الحمد لله من قبل ومن بعد، اللهم لا اعتراض، ثقتي بالله كبيرة جزاكم الله خيرًا، أحتاج الدعاء أحبتي في الله".

واكتشفت خميس إصابتها بالسرطان صدفة، إذ كانت تجري فحوصات خاصة بفيروس كورونا، وأظهرت النتائج إصابتها بالسرطان بمراحل متقدمة.

وبعد شهر واحد، أعلنت خميس بفيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" شفاءها من فيروس كورونا وخروجها من قسم العزل.

وقالت في الفيديو: "ديروا بالكم الصحة حلوة.. إن لبدنك عليك حقًا.. اسمعوا كلام اللجان.. صار عليهم لوود كبير.. صارلي 22 يومًا ما شفت أولادي، وأغلب العائلة صار عندها كورونا ومرت عليهم الأعراض واجتازوها لكنهم تعبوا".