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العندليب
دويتو غنائي جمع عادل إمام بالعندليب

"مين عبد الحليم حافظ".. فيديو نادر لعادل إمام عن العندليب

القاهرة- العربية.نت
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خلال الساعات القليلة الماضية، أانتشر مقطع من فيديو نادر للزعيم عادل إمام يحكي فيه عن كواليس لقائه عبد الحليم حافظ.

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وتحدث عادل إمام في الفيديو الذي أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداوله بكثافة، عن علاقته بالعندليب الأسمر، وقال "كان في صداقة بيني وبين عبد الحليم حافظ في العشر سنين الأخيرة".

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وعن بداية لقائه به، قال "زمان كنت ببص للنجوم وأقول مين عبد الحليم حافظ ليه عاملين دوشة رغم أني بحبه جدا وبحب أغانيه، وفي مرة كنت في محل وهو دخل فسلم عليا وقالي إزيك يا عادل فقمت اخدته بالحضن وبدأت صداقتنا".

وتابع "كان بيجي هو وأستاذ مفيد فوزي لمشاهدة مسرحية شاهد مشافش حاجة وكان بيجي مخصوص يشوف مشهد المحكمة".

دويتو غنائي

كما عرض خلال الحلقة لقطات تجمع الزعيم بالعندليب حيث جمعهما دويتو غنائي من داخل استدوديو التسجيل الخاص بعبد الحليم.

أما عن حبه لأم كلثوم فقال "بحب أم كلثوم ومع الوقت بشتاق للقديم والعصر ده كان مليان بقيم ثقافية عالية زي بيرم التونسي."

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو" عام 2020 مع دلال عبد العزيز، سمير صبري، هدى المفتي، عمرو وهبة، طارق الإبياري وغيرهم نخبة من النجوم.

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