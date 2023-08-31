بالصور.. أحمد الفيشاوي يظهر مع ابنه للمرة الأولى بعد الاعتراف به
أحمد الفيشاوي: مرحبا بك في المنزل يا بني.. دينيس وتي أحبكما.. العائلة تأتي أولا
نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور التي يظهر فيها بصحبة ابنه "تاتيوس" للمرة الأولى، بعد سنوات من الإعلان عن تواجده واعتراف الفيشاوي الصغير به.
الفنان المصري نشر الصور عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، وظهر فيها بصحبة ابنه ووالدته الألمانية السيدة دينيس، حيث كانوا يقضون وقتهم في السباحة، كما ظهروا خلال تناول الطعام.
لتصبح هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الفيشاوي مجموعة من الصور التي تجمعه بابنه الألماني، خاصة أن الأمر لم يتم الكشف عنه سوى قبل 3 سنوات.
حينما أكدت لينا أحمد فاروق الفيشاوي أن لديها أخ غير شقيق من الأب تتواصل معه، كما أوضح محاميها أنه يتواصل مع سيدة ألمانية من أجل إثبات نسب ابنها إلى الفنان أحمد الفيشاوي.
قبل أن يعلن أحمد الفيشاوي نفسه عن تواجد ابنه، ونشر صورة يظهر فيها ابنه وهو صغير خلال ممارسة الرياضة، وهو ما شجعه عليه والده.
أحمد الفيشاوي علق على صورته مع ابنه ووالدته قائلا "مرحبا بك في المنزل يا بني.. دينيس وتي أحبكما.. العائلة تأتي أولا"، وألحق بكلماته وسم يتحدث عن لم شمل العائلة من جديد.
وتلقى الفنان المصري العديد من التعليقات من قبل زملاءه في الوسط الفني وجمهوره، للإعراب عن سعادتهم بلم شمل الأسرة من جديد، وتمنى البعض تواجد ابنته أيضا إلى جواره.
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