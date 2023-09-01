نقابة الموسيقيين: "إنتي معفّنة" أغنية منيلة ونيلناها أكتر

بعد الضجة الكبيرة، علق الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، على واقعة إساءة مؤدي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، للمرأة المصرية وتغيير كلمات أغنية "إنتي معلمة" إلى "إنتي معفّنة".

وقال عبدالباقي في تصريحات تلفزيونية الخميس، إن ما يجري يعتبر عبثاً وليس فناً، كما يعدّ عدم احترام لنقابة المهن الموسيقية.

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"أغنية منيلة ونيلناها أكتر"

وأضاف باللهجة المصرية: "يعني هي أصلا أغنية منيلة ونيلناها أكتر"، لافتا إلى أن قرار إيقافهما يبدأ من يوم 2 سبتمبر/أيلول.

أما عن غناء مؤدي المهرجانات كزبرة أغنية عليا الطلاق، وتضمنها صور للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل، فرأى أن العالم الكبير زويل عالمي ومصر تفخر به، هذه قامات لا يمكن المساس بها.

كما أشار إلى أنه تم استدعاء رضا البحراوي للتحقيق معه بشأن غنائه أغنية "عليا الطلاق كله بيكدب".

غضب واسع

يشار إلى أن أغنية "إنتي معفنة"، التي تضمنت عبارات مهينة للمرأة، كانت ورّطت مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا والفنان عمر كمال بعدما قاما بتحريف كلمات أغنية "إنتي معلمة"

ودفع الغضب الواسع الذي تفجر على مواقع التواصل الاجتماعي نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، لإحالتهما للتحقيق.