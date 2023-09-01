وفاة الممثل الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير

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أعلن المخرج المصري تامر كرم، مساء الخميس، وفاة الطفل الممثل رابي أحمد ووالده في حادث سير.
ونشر كرم، صورة للطفل رابي، وكتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البرئ رابي أحمد ووالده أحمد المحترم الذين توفاهما الله في حادث سير".
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وكان الطفل رابي أحمد، خطف أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية ومنها حكاية لعبة على مسرح جراند طيبة.
كما جسد شخصية سبونغ بوب في مسرحية توي استوري كما شارك في بعض الإعلانات.
وبعد الإعلان عن وفاة الطفل رابي، انتشرت له عدد من الصور برفقة مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد فتحي وبيومي فؤاد.
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