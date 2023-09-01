اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رابي أحمد
الطفل رابي أحمد

وفاة الممثل الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن المخرج المصري تامر كرم، مساء الخميس، وفاة الطفل الممثل رابي أحمد ووالده في حادث سير.

ونشر كرم، صورة للطفل رابي، وكتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البرئ رابي أحمد ووالده أحمد المحترم الذين توفاهما الله في حادث سير".

مع بيومي فؤاد
مع بيومي فؤاد
مادة اعلانية

وكان الطفل رابي أحمد، خطف أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية ومنها حكاية لعبة على مسرح جراند طيبة.

كما جسد شخصية سبونغ بوب في مسرحية توي استوري كما شارك في بعض الإعلانات.

مع المخرج تامر كرم
مع المخرج تامر كرم

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل رابي، انتشرت له عدد من الصور برفقة مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد فتحي وبيومي فؤاد.

في دور سبونج بوب
في دور سبونج بوب
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خرائط الصين تثير ذعر جيرانها خرائط الصين تثير ذعر جيرانها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط