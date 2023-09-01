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أحمد سعد وزوجته علياء
أحمد سعد وطليقته علياء

ابنته تعرضت لحادث.. إعلامية تكشف كواليس طلاق أحمد سعد

القاهرة- أحمد الريدي
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يبدو أن أسرارا جديدة ستكشف حول انفصال المطرب المصري أحمد سعد عن مصممة الأزياء علياء بسيوني، الذي تم قبل أيام بشكل مفاجئ وتسبب في هجوم مصممة الأزياء على المطرب المصري بشكل حاد.

"ربنا ينتقم منك".. زوجة أحمد سعد تهاجمه بعد الطلاق سوشيال ميديا "ربنا ينتقم منك".. زوجة أحمد سعد تهاجمه بعد الطلاق

"خبر حزين"

الإعلامية المصرية رضوى الشربيني تحدثت في برنامجها عما حدث، ووصفته بأنه خبر حزين للغاية، خاصة أنها ترتبط بعلاقة صداقة مع علياء البسوني منذ 7 سنوات.

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كما أن علاقتها بالمطرب المصري جيدة للغاية، وكانت هي شاهد عيان على إتمام الزواج، وعاصرت العديد من الأزمات التي واجهت الأسرة ونجحوا في حلها معا.

الإعلامية المصرية أشارت إلى كونها لن تتمكن من سرد كافة التفاصيل الخاصة بالقصة في الوقت الحالي، لكنها ستتناول ما تم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من هجوم على مصممة الأزياء، بسبب الطريقة التي تحدثت بها عن زوجها السابق ووالد ابنتيها.

اعتراف

وأكدت رضوى الشربيني أن مصممة الأزياء اعترفت لها أن الطريقة التي تحدثت بها عن أحمد سعد لم تكن لطيفة، ولكن على الجميع مراعاة مشاعرها كأم.

رضوى الشربيني - من حسابها في انستغرام
رضوى الشربيني - من حسابها في انستغرام

إذ فوجئت وهي تتواجد في السعودية إلى جوار زوجها، أن ابنتها الرضيعة تعرضت لحادث سير خطير بصحبة جدتها، وطلب الأطباء ضرورة إجرائها جراحة حتى تتمكن من السير على قدمها بشكل طبيعي في المستقبل.

توجه للساحل الشمالي

وهنا توقعت علياء البسيوني أن يأتي زوجها من السعودية بعد انتهاء حفل "ليلة الدموع" من أجل الاطمئنان على ابنته، لكنه توجه إلى الساحل الشمالي في مصر من أجل إحياء حفل غنائي آخر.

لتؤكد الإعلامية المصرية أن رد فعل الزوجة لم يكن جيدا مع زوجها، وهو ما دفعه لإخبارها بأنه سينفصل عنها وأحضر المأذون بالفعل، وأتم إجراءات الطلاق.

وهو ما دفعها للهجوم عليه بشدة من خلال السوشيال ميديا، لكنها اعترفت بعدها أنها أخطأت في ذلك، لتنهي الإعلامية المصرية الأمر عند هذا الحد، وتعلن عن أملها في عودة الثنائي إلى بعضهما البعض من جديد.

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