بسبب لفظ خارج.. منع مطربة لبنانية من الغناء في مصر

أزمة كبرى تسببت فيها المطربة اللبنانية سارة زكريا، حينما أحيت حفلا غنائيا في مصر بمنطقة الساحل الشمالي، قبل أكثر من أسبوع، لكن اندماجها في الحديث تسبب في الكثير من المتاعب.

حيث أطلقت المطربة اللبنانية "لفظا خارجا" خلال تفاعلها مع الجمهور، بعد تقديم واحدة من أشهر أغانيها "وهي تيجي نتجوز بالسر"، وهو الأمر الذي تسبب في إيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين المصرية.

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نقابة الموسيقيين في مصر أصدرت بيانا، يوم الأحد، للإعلان عن القرارات المتخذة تجاه المطربة اللبنانية، بعد الانتهاء من التحقيق معها في مقر النقابة.

وانتهت النقابة إلى مجموعة من القرارات، أولها منع تصاريح الغناء الخاصة بالمطربة اللبنانية في مصر، بسبب ما بدر منها في حفل الساحل الشمالي، وانحرافها بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن القيم المصرية والعربية والأخلاقيات العامة.

كما غرمت النقابة منظم الحفلات ياسر الحريري 100 ألف جنيه مصري (نحو 3 آلاف دولار)، بعد استقدامه المطربة اللبنانية ومعرفته المسبقة بتاريخ خروجها عن تقاليد المسرح وتفاعل الجمهور معها في ذلك.

ولم تكتف النقابة بما حدث، بل قررت التحقيق مع مدير المطعم المتواجد بمنطقة الساحل الشمالي، لمعرفة ظروف وملابسات الخروج عن النص خلال الحفل، ومدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية تجاه ما حدث.