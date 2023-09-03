"الشخص المتيبس" أنهكها.. شقيقة سيلين ديون تكشف عن وضع أختها

لم تشهد حالة سيلين ديون الصحّية بعد إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، أي تقدم يُذكر حتى اليوم، فبعد أن كشفت شقيقتها كلوديت أنها مُحبطة لأنها غير قادرة على التخفيف من آلام أختها الشديدة، أكدت في لقاء جديد مع مجلة هالو "HELLO" الكندية، أن أختها تُحاول كل ما في وسعها للتعافي، لأنها امرأة قوية، إلا أن مرضها نادر جداً، ولا يعرف عنه الأطباء سوى القليل.

كلوديت تحدثت عن مرض وحالة شقيقتها الصحية قائلة : "تُصاب سيلين بتشنّجات من المستحيل السيطرة عليها، تماماً كتلك التشنجات التي قد تصيب ساقك خلال النوم، والتي تسبب وجعاً كبيراً، مرضُها يُشبه شيئاً من هذا، لكنه يحدث لجميع عضلات جسمها".





سيلين ديون النجمة الكنديّة سيلين ديون سيلين ديون (فرانس برس)

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وأردفت : "نحن مُتعبون لأننا لسنا قادرين على التخفيف من آلامها، نتمنى أن يجد الأطباء علاجاً لهذا المرض الفظيع"، مضيفة "هي أعطت الكثير من الحب والوقت وكانت هناك من أجل الكثير من الأشخاص. الجميع يحبها".

وفي معرض حديثها قالت كلوديت إن الرقم خمسة هو رقم الحظ لسلين، وهي "بلغت هذا العام 55 عامًا!". وتابعت: "أنا مقتنعة بأن أشياء جيدة ستحدث. نصلي لها من أجل معجزة. أتمنى أن يحدث شيء رائع، لأن هذه هي سنة حظها".

يشار إلى أن كلوديت كانت قد انتقلت مع زوجها للعيش بمنزل شقيقتها سيلين في لاس فيغاس، حتى تتمكن من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وعلقت على وجودها إلى جانبها قائلة: "من المريح لنا جميعاً أن نبقى إلى جانب سيلين في هذا الوقت الصعب".

وكانت Celine قد أعلنت أمام جمهورها في عام 2022 أنه تم تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، وهو اضطراب عصبي تقدّمي نادر. ووفقاً للمعاهد الوطنية للصحة، فإن مرض "متلازمة الشخص المتيبس"Stiff person syndrome"، يؤدي إلى تصلب العضلات في الجذع والذراعين والساقين، ويُصيب 1 من بين كل مليون شخص.