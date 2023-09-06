زوجته ظهرت ترقص.. أحمد سعد يثير التساؤلات بهذا الفيديو!

ضجة كبرى تسبب فيها المطرب المصري أحمد سعد، بعد الإعلان عن طلاقه من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، التي هاجمته بشدة بسبب هذه الخطوة.

أحمد سعد التزم الصمت خلال الأيام الماضية، ورفض التعليق على ما جرى بينه وبين زوجته، التي اعترفت بأنها أخطأت حينما هاجمت زوجها السابق بشدة.

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ذلك الأمر الذي تم ذكره، وسط دعوات لتهدئة الأمور بين الزوجين وعودتهما إلى بعضهما من جديد، دون وجود تعليق رسمي من قبل الزوجين.

لكن أحمد سعد نشر مقطع فيديو مفاجئا لحفله الذي أحياه في مدينة بورسعيد قبل نحو 3 أسابيع، والغريب أن اللقطات التي ظهرت في مقطع الفيديو، تضمنت وجود علياء بسيوني طليقة أحمد سعد.

حيث كانت تتفاعل وترقص على الأغنيات التي يقدمها زوجها في الحفل، وعلق أحمد سعد على مقطع الفيديو قائلا "بالجمهور تحلو الحياة".

وهو الأمر الذي فتح بابا للجدل حول عودة أحمد سعد إلى زوجته مرة أخرى، وبدأ الجميع في التساؤل من خلال التعليقات عن حقيقة الأمر.

كما أثار تعليق الإعلامية المصرية ريهام سعيد على الفيديو الجدل، بعد أن علقت قائلة "والله أنا عارفة انك طيب"، وهو ما جعل البعض يعتقد أن حديثها تأكيد على عودة أحمد سعد إلى زوجته مرة أخرى، دون أن يكون هناك إعلان حتى الآن من الطرفين.