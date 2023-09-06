بسبب قصة خيانة زوجية.. طليقة شاكوش ترفض الاعتذار لهذه الفنانة

رفضت ريم طارق، طليقة مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، الاعتذار من الفنانة المصرية حورية فرغلي، بعد أن ألمحت أن زوجها خانها مع فنانة ثالثة حرف من اسمها هو "الراء".

وأوضحت ريم في لقاء لها مع برنامج "قعدة ستات" أنها لم تسئ لفرغلي، لأنها لم تذكر اسمها في قصة الخيانة التي كشفتها للإعلام.

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كما أكَّدت ريم أن فرغلي غير غاضبة منها، معلقة: "حورية فرغلي قالت إني ماذكرتش اسمها وإني قلت حرف بس، وهي مش زعلانة وأنا ماجبتش سيرتها، ومش هعتذر لأنني لم أكشف اسم الشخصية".

وأضافت أنها لن تحاسب المرأة التي جمعتها علاقة مع شاكوش، بل ستحاسب زوجها الذي لم يحترم علاقتهما، وقالت: "أنا ما أحاسبش ست، الشخص ده لو مكتفي بالبنت اللي اتجوزها مش هيبص لحد، الناس بتقولي أبسط حاجة روحي لجوزك مش هروح للغريبة أقولها ليه بتعملي كده، ولا هقعد أحارب في الناس، أنا بشوف أن الشخص لو مش محترم الشخصية اللي معاه خلاص يسيبه لحد تاني يقدره ويحترمه".

ممثلة مشهورة.. وعكة صحية

وكشفت طارق أن شاكوش خانها مع ممثلة مشهورة كانت تعاني من وعكة صحية، رفضت ذكر اسمها لكنها بيَّنت أن الحرف الثالث من اسمها هو حرف الراء.

وقالت: "كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية تالت حرف من اسمها "ر" راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي؟".

يشار إلى أن ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش، مارس الماضي، حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

وبعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، وتبادل الطرفان الاتهامات في العلن، ليعلن في يوليو الماضي طلاق حسن شاكوش من زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محاميه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.