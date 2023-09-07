"ما تتكلمش عليا عشان متتهزأش".. هجوم حاد من مصطفى قمر على ناقد شهير

هجوم كبير شنه المطرب المصري مصطفى قمر على الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب فيلم "أولاد حريم كريم" الذي طرح مؤخرا بدور العرض.

الفيلم يمثل الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" الذي عرض قبل 18 عاما، ويشارك في بطولته مصطفى قمر وداليا البحيري وعلا غانم وبسمة وتيام مصطفى قمر، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

مادة اعلانية

لكن العمل لم يلق قبولا لدى الناقد الفني طارق الشناوي، الذي أكد في تصريحات إعلامية أن الفيلم سيئ للغاية، وتم تنفيذه بطريقة بها تراجع فني، كما لا توجد أي علاقة بينه وبين الجزء الأول.

كما انتقد الشناوي أداء مصطفى قمر مشيرا إلى أن مشكلته تتمثل في كونه مازال يعيش بالماضي، على الرغم من أنه كان يعد مشروع ممثل مميز.

وهو الأمر الذي أغضب مصطفى قمر للغاية، ودفعه للهجوم على الناقد الفني طارق الشناوي من خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، بعد أن نشر الصورة الخاصة بالتصريحات.

وعلق المطرب المصري قائلا: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلا.. وما تتكلمش عليا عشان متتهزأش.. طيب انت اللي جبته لنفسك".

وواصل قمر هجومه قائلا "عموما ياللي اسمك طارق.. انت كاتب كلام أهبل.. يدل للمرة المليون انك ما شفتش الفيلم.. وعموما اللي هيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم.. اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني".

وفي النهاية وجه مصطفى قمر رسالة غامضة إلى الشناوي قائلا "فكرني كده شغلتك إيه؟؟.. هي من أربع حروف بيتهيألي"، لينهي حديثه الغاضب الموجه إلى الناقد طارق الشناوي.