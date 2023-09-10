نجلاء فتحي تظهر بعد غياب طويل.. شاهد كيف تغيرت؟

أشعلت الفنانة المصرية، نجلاء فتحي، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة حديثة لها وذلك بعد غياب سنوات طويلة.

فقد انتشرت صورة للممثلة الشهيرة وهي تقف أمام مدخل العمارة التي تقطن فيها، وقد تم تركيب اللوحة الجديدة التي تحمل اسم زوجها الراحل حمدي قنديل، أمام منزله.

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وظهرت نجلاء بإطلالة كاجوال وهي ترتدي تي شيرت أسود مع جينز أزرق وترتدي نظارة شمسية، وانهالت التعليقات حول شكل الفنانة التي حافظت على جمالها ورشاقتها رغم التقدم بالعمر، مشيرين إلى أنها تغيرت قليلاً.

جاء الظهور الجديد لنجلاء فتحي بعدما أعلنت أن وزيرة الثقافة المصرية استجابة لاستغاثتها، بعد طلبها تركيب لوحة جديدة باسم زوجها الكاتب الكبير حمدي قنديل، والتي كتب عليها "هنا عاش حمدي قنديل" على مدخل العمارة الخاصة به في مصر الجديدة، وتحديداً في شارع الميرغني.

وقالت الفنانة المصرية إن وزارة الثقافة، استجابت بشكل سريع فى إعادة تركيب لافتة "عاش هنا" التي تحمل اسم زوجها الكاتب والإعلامي الكبير الراحل حمدي قنديل، بعد سرقتها، وفق ما نقلته صحف محلية.

يُذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة قام بإعادة تركيب لوحة "عاش هنا" أمام منزل حمدي قنديل عوضًا عن اللوحة المسروقة، بعد توجيهات وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.