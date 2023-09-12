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الراحلة كاريمان في شبابها
الراحلة كاريمان في شبابها

رحيل الفنانة المصرية كاريمان بعد صراع طويل مع المرض

قدمت نحو 30 عملا سينمائيا أبرزها "تمر حنة" و"مراتي مدير عام" و"سكر هانم"، قبل أن تعلن اعتزالها مع نهاية الستينيات وتتزوج

القاهرة - أحمد الريدي
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غيّب الموت الفنانة المصرية كاريمان، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 87، بعد صراع استمر طويلا مع المرض، على أن يتم دفن الجثمان ظهر الأربعاء.

كاريمان محمد سليم ولدت في القاهرة عام 1936 لأب من جذور لبنانية وأمها مصرية تركية، وفي طفولتها شاركت في أعمال إذاعية، قبل أن تتجه إلى السينما في الخمسينيات والستينيات.

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وأعلن عن خبر وفاتها ابنها الوحيد شيرين مهدي، وكتب على "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية.. المرحومة بإذن الله الحاجة كاريمان محمد سليم الأسطة".

الفنانة الراحلة كانت متزوجة من النائب المصري الراحل محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا.

وكشف ابنها أن الجنازة تقام ظهر الأربعاء بمنطقة المهندسين، على أن تدفن بمقابر الأسرة في منطقة السادس من أكتوبر.

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كاريمان لم تستكمل رحلتها في عالم الفن، حيث قدمت نحو 30 عملا سينمائيا أبرزها "تمر حنة" و"مراتي مدير عام" و"سكر هانم"، قبل أن تعلن اعتزالها مع نهاية الستينيات وتتزوج.

وارتدت كاريمان بعدها الحجاب وأنجبت ابنها الوحيد شيرين، وكان لديها 4 أحفاد، وانشغلت بأسرتها، قبل أن ترحل في النهاية بعد صراع مع المرض.

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