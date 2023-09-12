نقابة الفنانين الأردنيين تتراجع عن قرارها: حفل سارة الزكريا قائم بموعده

تراجعت نقابة الفنانين الأردنيين عن قرارها السابق بمنع الفنانة اللبنانية سارة الزكريا من الغناء في الأردن.

ووفق تصريح رسمي للنقابة أثبت منح النقابة تصريح ممارسة مهنة لإقامة حفل للمطربة سارة الزكريا في أحد مطاعم عمان يوم الخميس القادم.

مادة اعلانية

وكانت نقابة الفنانين الأردنيين قد أصدرت تعميما سابقا على المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة اللبنانية عن ممارسة كافة المهن الفنية، وأنه بخلاف ذلك ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.

وجاء قرار النقابة استناداً إلى قانونها رقم 9 لسنة 1997، والذي ينص على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، واستناداً للمادة رقم (26) بند "ز" والتي تنص على "المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها".

متعهد الحفلة يخرج عن صمته

متعهد الحفلة أحمد العموش خرج عن صمته، وأكد على موعد حفلة الفنانة اللبنانية سارة الزكريا، الخميس المقبل، في إحدى منشآته السياحية، نافيا الإشاعات المتداولة حول إيقاف الفنانة عن ممارسة كافة المهن الفنية في الأردن.

وأشار في منشور بحسابه عبر "فيسبوك" إلى أن الفنانة حاصلة على تصريح من نقابة الفنانين الأردنيين وغير صحيح المتداول عن أي خلاف بين منظمي الحفل ونقابة الفنانين.

منع في مصر

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المصرية، قد أعلن منع المطربة سارة زكريا من الغناء في مصر نهائياً، وسحب ترخيصها بعد انتهاء التحقيقات معها داخل مقر النقابة، كما تم توقيع عقوبة مالية على متعهد حفلها الأخير في الساحل الشمالي.

ونشر مصطفى كامل مقطع فيديو لاعتذار سارة الزكريا خلال التحقيق معها داخل مقر النقابة، عبر حسابه على فيسبوك، وقالت سارة: "أنا ما أسأت للشعب إن كان مصري أو عربي أو أجنبي، الفنان بيحترم حاله ونقابة الفنانين اللي أعطته التصريح إذا هذا الشيء خرج مني بدون انتباه أو لا وعي ويوصل لهذه المرحلة وإن شاء الله ما أتلفظ بهذه الأشياء مرة أخرى".