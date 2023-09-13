والدة داليا شوقي ترد على انتقادات أداء ابنتها في المشهد الأخير من "سفاح الجيزة"

حالة جدل كبرى أثارها مسلسل "سفاح الجيزة" الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي وركين سعد وداليا شوقي، ويعرض عبر منصة "شاهد VIP"، وتتبقى ساعات على عرض حلقاته الأخيرة.

المسلسل الذي أثار ضجة كبرى، واستحوذ على اهتمام الجمهور بسبب تناوله قصة مبنية على أحداث حقيقية، حول المجرم الذي أطلق عليه لقب "سفاح الجيزة"، وصدرت ضده أحكام بالإعدام لكنها لم تنفذ بعد.

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لكن الغريب في المسلسل هو ما تعرضت له الفنانة الشابة داليا شوقي، التي تقدم ضمن الأحداث دور زوجة السفاح، التي تكتشف أنه ارتكب عدة جرائم، وتربطه علاقة بشقيقتها، وينتحل عدة أسماء وهمية.

ليأتي المشهد الخاص بانهيارها أمام جهات التحقيق، ليستحوذ على اهتمام متابعي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث سخر البعض من طريقتها في البكاء والتعامل مع المشهد.

الأمر الذي أغضب والدتها بشدة فقررت أن تهاجم منتقدي ابنتها، حيث كتبت الفنانة منال الفطاطري والدة داليا شوقي قائلة "إلى معشر قريش.. إلى عبدة الأصنام".

وتابعت قائلة "داليا شوقي ممثلة موهوبة.. إنسانة تنبض مشاعر وأحاسيس وتفيض أدواتا"، ثم علقت على المشهد الذي أثار السخرية قائلة "المشهد اللي فئة من الناس بتتكلم عليه ده.. في ناس كتير قوي قوي ماكنوش عايزينه يخلص من كتر صدقه وحلاوته وتفاعلهم وإحساسهم بيها وبيه".

وبعدها وجهت الأم رسالة إلى ابنتها قائلة "برافو داليا.. أبدعتي جامد.. شكرا وشابوه ليكي.. ويلا هل من مزيد.. مبروك نجاح المسلسل ونجاحك حبيبتي".