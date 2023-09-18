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الراحل أشرف مصيلحي
الراحل أشرف مصيلحي

وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع السرطان

الفنان المصري البالغ من العمر 49 عاماً غائب عن الساحة الفنية والسينمائية منذ فترة طويلة بسبب تعرضه لانتكاسة صحية طويلة

القاهرة - أحمد الريدي
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غيّب الموت مساء الأحد الفنان المصري أشرف مصيلحي عن عمر يناهز الـ49 عاماً وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتعرضه لأزمات صحية متتالية.

الفنان المصري الغائب عن الساحة الفنية والسينمائية منذ فترة طويلة، تعرض لانتكاسة صحية طويلة، بعد أن أصيب بورم خبيث في المخ، وأجرى جراحة لاستئصاله.

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وكانت زوجته المخرجة المصرية منال الصيفي قد أكدت في وقت سابق أن هناك فريق طبي يرافق زوجها على مدار الساعة، وهدفه الوحيد هو الحفاظ على حياته فقط، خاصةً أن السرطان الذي يعاني منه يصنف على كونه من أخطر الأنواع.

أشرف مصيلحي قدم خلال مسيرته نحو 70 عملاً فنياً، كان آخرها قبل عامين حينما شارك في مسلسل "الطاووس" إلى جانب جمال سليمان، كما عمل سابقاً كمدير لدور عرض سينمائية، لكن المرض أجبره على الاختفاء عن الساحة الفنية.

وبعد وفاة الفنان نعاه عدد من نجوم السينما أبرزهم هند صبري التي قدمت التعازي في وفاة زميلها الراحل، وتقدمت بالعزاء إلى زوجته وصديقتها المخرجة منال الصيفي، كما نعاه محمد هنيدي والمخرج خالد جلال والفنان إيهاب فهمي ونجلاء بدر.

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