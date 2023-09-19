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الممثلة التركية ميرفي كيالب

أنهت حياتها برصاصة في الرأس.. وفاة صادمة لممثلة تركية شهيرة

دبي - العربية.نت
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في خبر صادم، أقدمت ممثلة تركية على إنهاء حياتها برصاصة في الرأس، عن عمر ناهز الـ36 عاماً، يوم الاثنين.

واختارت ميرفي كيالب إنهاء حياتها عبر إطلاق النار على رأسها بواسطة مسدس مرخص تعود ملكيته لوالدها، وذلك أثناء تواجدها في محل إقامتها بمنطقة دالامان بولاية موغلا، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

من مشاهد الممثلة التركية الراحلة
من مشاهد الممثلة التركية الراحلة
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كما كشفت مصادر أن سكان الحي أبلغوا الشرطة بسماعهم صوت إطلاق نار آتيًا من شرفة الطابق الثاني من المبنى السكني، وحال وصول الشرطة إلى مكان الحادثة، وجدوا الفنانة جثة هامدة دون حراك.

وجرى نقل جثة كيالب إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لتشريحها، ومعرفة ملابسات الحادثة.

وأثار الخبر حالة من الصدمة في الوسط الفني والشارع التركي، فيما تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

يشار إلى أن ميرفي شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية من بينها "المحارب"، و"مسألة شرف" و"سكاريا فرات" و"اليوم الصغير" و"الأحلام والآمال" و"إيليف".

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