"مكنش حاسس بحاجة".. زوجة أشرف مصيلحي تروي أيامه الأخيرة
منال الصيفي كشفj أنه لم يتم إعلام الفنان المصري حينما عاود السرطان ظهوره في مخه
حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني المصري بعد وفاة الفنان أشرف مصيلحي عن عمر ناهز الـ49 عاماً، بعد صراع استمر لسنوات مع مرض السرطان.
الفنان كان قد غاب طيلة السنوات الأخيرة عن الساحة الفنية بسبب المرض، لكن عائلته لم تفصح عن حالته سوى قبل رحيله بفترة قصيرة.
وفي اتصال هاتفي مع فضائية "المحور" المصرية، تحدثت المخرجة منال الصيفي عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجها.
وأكدت أنه قبل 3 سنوات تم تشخيص إصابته بسرطان المخ، الذي يصنف على أنه واحد من أخطر أنواع السرطان.
وأشارت إلى أن زوجها أجرى جراحة ناجحة وقتها واسترد عافيته، لكن السرطان عاود الظهور مرة أخرى، غير أنه لم يتم إعلام مصيلحي بالأمر.
وأوضحت زوجة الراحل أن ما حدث هو تطور طبيعي لهذا النوع من السرطان، مؤكدةً أنه في أيامه الأخيرة لم يكن يشعر بالسوء، قائلةً "هو مكنش حاسس بحاجة".
وأكدت المخرجة المصرية أن زوجها كان يهتم بصحته جيداً، ويتناول الطعام الصحي ويحرص على أداء التمارين، كما أنه لم يكن يدخن أو يشرب الخمور، "ولكنها في النهاية إرادة الله"، حسب تعبيرها.
وقد رحل زوجها وترك وراءه 4 أبناء. وأكدت زوجته أنه "تمتع بحب الجميع، وكان يتلقى زيارات من كافة أعضاء الوسط الفني"، مطالبةً محبيه بالدعاء له بعد رحيله.
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