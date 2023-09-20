"لحظة ضعف".. فنان مصري أثار الجدل بفيديو صادم

خلال الأيام القليلة الماضية، شغل الفنان الشاب فادي خفاجة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد خروجه في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" وهو منهار يشكو من قلّة فرص العمل في الفن، وهو ما اضطره للدخول في عالم الـ"تيك توك" للحصول على هدايا وأموال.

وبعد هجوم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عليه بسبب فيديو له تضمّن ألفاظاً خادشة للحياء، خرج فادي في فيديو آخر على "تيك توك" معتذراً بقوله: "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء... أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري... مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل".

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وفي مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المحلية، برر خفاجة ما بدر منه بأنه لحظة ضعف، متمنياً من الناس أن يعاملوه كإنسان وليس فنانا فقط يجب عليه ضبط انفعالاته.

وتابع: "لو رجع بي الزمن ممكن معملش ده تاني ومش عارف أنا عملته ازاي من الضغوطات ومن حالة اليأس ومن حالة سعي طويلة موصلتش بها لحاجة، وطول الوقت الناس بتسألني أنتا فين؟ فأنا لا حصلت أبقى فنان ولا أبقى إنسان طبيعي".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشكو فيها بطل مسلسل "ونيس" من قلّة العمل، فقبل ثلاث سنوات شكا عبر حسابه في "فيسبوك" قائلاً: "يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول؟ ممكن أتحدّى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي". وأضاف: "والله العظيم لو قالولي بطّلها لأبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحَكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندق لها".