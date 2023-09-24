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الفنانة المغربية نجاة اعتابو (صفحتها على إنستغرام)
الفنانة المغربية نجاة اعتابو (صفحتها على إنستغرام)

بعد 10 سنوات.. فنانة مغربية تربح معركة قضائية ضد فرقة بريطانية

المغرب - رضوان غربوز
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بعد انتظار دام 10 سنوات، ربحت الفنانة المغربية نجاة اعتابو معركة قضائية ضد فرقة بريطانية في قضية حقوق ملكية تعود فصولها لسنة 2005.

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وبدأت القضية عندما تقدمت الفنانة المغربية بشكوى إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ضد الفرقة الموسيقية البريطانية الشهيرة The Chemical Brothers، والتي استخدمت موسيقى أغنية، نجاة اعتابو، "هادي كذبة باينة"، في أغنيتها Galvanize.

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وعلى إثر هذا الحكم القضائي، تمت إضافة اسم الفنانة المغربية، في النسخة النهائية لأغنية "Galvanize"، مشاركة في حقوق المؤلف، للأغنية التي حصدت مجموعة من الجوائز العالمية، وتصدرت قائمة أفضل 10 أغان في المملكة المتحدة لأسابيع، في حين تجاوز عدد مشاهداتها على منصة اليوتيوب إلى اليوم حدود 99 مليونا.

عائدات وتعويضات

يذكر أن أغنية "هادي كذبة باينة" تعد من الأغاني الشهيرة في المغرب، ومن روائع نجمة الأغنية الشعبية المغربية، نجاة اعتابو، التي بصمت من خلالها على تألق كبير؛ في العديد من المهرجانات الموسيقية والإذاعات والسهرات على مدار سنوات طويلة.

وستستفيد الفنانة المغربية في كل مرة يتم فيها استخدام أغنية "جالفانايز" على الراديو، أو التلفزيون، أو في مهرجان ما، إذ سيكون للفنانة المغربية "نجاة اعتابو" الآن حق في تلقي عائدات وتعويضات مالية عن استخدام عملها الأصلي المدمج في أغنية "دا "شيميكال برادرز"، كما اعتبرها حكم المحكمة كمُشاركة في إنتاج الأغنية العالمية التي تعود للثنائي البريطاني.

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