طلبها جمهوره بحفل جدة.. محمد عبده: هذه الأغنية تنشف الريق

عبر فنان العرب محمد عبده خلال حفله الذي أحياه على مسرح "السوبر دوم" في جدة، مساء الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، عن أغنية تنشف ريقه.
الجمهور: صوتك يناديني— Fahad (@xFAHDINHO) September 22, 2023
محمد عبده: والله ما اقدر لها صوتك يناديني تنشف الريق😂❤️#محمد_عبده_في_جدة pic.twitter.com/1GkZLMQYCP
وبعدما أطرب أبو نورة محبيه، بأغاني "ردي سلامي"، و"مثل صبيا"، و"ما في داعي"، و"على البال"، طلب الجمهور أغنية "صوتك ينادين"، ليرد عبده على جمهوره: "والله ما أقدر لها الحين .. صوتك يناديني تنشف الريق".
إلى ذلك، طلب الحضور الأغنية الشهيرة "الأماكن"، فعلق الفنان: "تبون تبكون في اليوم الوطني.
الجمهور: الاماكن— Fahad (@xFAHDINHO) September 22, 2023
محمد عبده: تبون تبكون في اليوم الوطني😂❤️#محمد_عبده_في_جدة pic.twitter.com/M98JiyePSs
كما كان من أبرز الأغاني التي قدمها على المسرح "حدثينا"، وشاركت صفحة صوت محمد عبده الفيديو وعلقت: "حدثينا حدثينا.. يا روابي نجد يا جبالها السراة، يا ينابيع الحسا جددي فينا الحياة".
وتزين المسرح ومدرجاته بألوان العلم السعودي، وتحول كل شيء إلى اللون الأخضر.
كما شهد الحفل صعود أحد المعجبين إلى المسرح، لكن المنظمين استبعدوه من الحفل، فطلب "أبو نورة" إعادته للمسرح والجلوس أمامه، فحظي موقفه بإشادة كبيرة بين محبيه.
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