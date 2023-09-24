وُصِف بـ"قليل الذوق".. شريف منير يعتذر ويؤكد: "استحق ما قيل"
الفنان المصري أسكت صحفية حاولت توجيه سؤال له عند خروجه من عزاء والدة دينا الشربيني
تعرض الفنان المصري شريف منير لأزمة مفاجئة بعد انتهائه من تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة المصرية دينا الشربيني، دفعته في النهاية إلى تقديم اعتذار علني.
القصة بدأت بعد مغادرة شريف منير قاعة العزاء، حيث فوجئ بعدد من الصحافيين يطلبون منه تصريح. وخلال إلقاءه كلمة حول الحدث، فوجئ بسؤال سريع من إحدى الصحافيات.
لكن ردة فعل منير كانت مفاجئة، حيث قاطعها قائلاً "ششششششش"، مطالبا إياها بالصمت، وبعدها وجه إليها الحديث قائلاً: "انتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه؟".
الفنان المصري نشر السبت مقطع فيديو على حسابه في "انستغرام"، ذكر فيه الموقف الذي حدث، وحاول تبرير ردة فعله بكونه فوجئ بحديث الصحافية إليه.
واعترف أنه أيقن مباشرةً أن رده الأول على الصحفية كان قاسياً، فحاول تدارك الموقف وتلطيف الأمور معها لكنه وجد نفسه يقول لها "انتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه". وأقرّ بأن هذا الرد "لا يجوز ولا يصح".
وأكد منير أنه شاهد الفيديو وشعر بالغضب من نفسه، كما قرأ التعليقات التي قالت عنه "قليل الذوق" وكذلك "مغرور"، مشيراً إلى كونه "يستحق" هذه التعليقات بالفعل بسبب ردة فعله.
وقال إنه تعلّم من والده أن يعتذر حينما يخطئ، لذلك توجه الفنان المصري بالاعتذار العلني إلى الصحافية التي خاطبها بهذه الطريقة، وطالب الجميع بقبول اعتذاره.
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