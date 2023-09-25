صفعت زميلها.. ممثلة مصرية تفجر أزمة في عرض مسرحي

أزمة كبرى شهدها العرض المسرحي "سيد درويش" الذي يقوم ببطولته ميدو عادل ولقاء سويدان، إذ تفجرت في كواليسه واقعة لا تصدق، حيث اعتدت الممثلة المصرية سويدان على بطل العرض المسرحي عادل، وصفعته على وجهه عقب انتهاء المسرحية، كما رفضت أن تخرج لتحية الجمهور.

تفاصيل تلك الأزمة رواها الكاتب السيد إبراهيم مؤلف العرض، بتعليق نشره أمس الأحد عبر حسابه على "فيسبوك"، لكنه بدلا من ذكر اسم "لقاء سويدان" استبدله بـ"جليلة"، وكتب قائلا "قالت لي جليلة في الليلة السابقة وكان معي الفنان ياسين الضو إنها ستغلق عرض سيد درويش.. ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة والمتعمدة وتفعلها في الليلة الأخيرة وتفسد فرحة الجميع".

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كما أعتب أنها شوهت نجاح ومجهود أربع سنوات، ولم تخرج لتحية الجمهور، وتربصت لبطل العمل في الكواليس وصفعته، مؤكدا أن الأخير تمالك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهور العمل.

وختم المؤلف كلماته قائلا "ثم اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي شاركت فيها وأشعلت كواليسها وقفلتها.. والشهود أحياء يرزقون".

كما أوضح أن هناك تحقيقا من قبل نقابة المهن التمثيلية حول الأمر، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

من جهتها التزمت سويدان الصمت، مكتفية بالقول عبر حسابها على "فيسبوك"، إن التحقيق جار في القضية من قبل الشؤون القانونية منذ 2 سبتمبر الماضي، كما أن الرقابة الإدارية تحقق فيها أيضا.

واكتفت بالتأكيد على أنها لن ترد على أية منشورات تتناولها فيما يخص هذه الأزمة إلا عن طريق القانون.

أما عادل فاكتفى بإعادة نشر أبيات للشاعر نجيب سرور، كان قد نشرها منذ 6 سنوات، تنص على ما يلي "يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة.. ماذا تبقى للعطاش غير الغرق".