اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عادل إمام
عادل إمام

3 سنوات من الغياب.. ابن عادل إمام "والدي بخير"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا تتوقف الشائعات حول صحة الزعيم عادل إمام، خصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع عائلته للخروج عن صمتها.

"مين عبد الحليم حافظ".. فيديو نادر لعادل إمام عن العندليب أخبار منوعة "مين عبد الحليم حافظ".. فيديو نادر لعادل إمام عن العندليب

فقد علّق المخرج رامي إمام، على تلك الأخبار، مؤكداً أنهم باتوا معتادين عليها، معتبراً أن لكل مرحلة عمرية إشاعات من نوع معين.

مادة اعلانية

كما أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة Mbc، أنه من الطبيعي انتشار الشائعات، وتناقلها بين الناس من حين لآخر.

ونفى إمام كل ما يقال، موضحاً أن والده بصحة جيدة.

وتابع أنه يتفهم حب الجمهور له، ولافتاً إلى أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي كونه غائب على الساحة، إلا أنه بصحة جيدة.

3 سنوات من الغياب

يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده.

في حين تطارده الشائعات حول حالته الصحية بين الحين والآخر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لم تر النور لـ25 عاما.. مأساة سيدة أفغانية في "سجن الأشقاء" لم تر النور لـ25 عاما.. مأساة سيدة أفغانية في "سجن الأشقاء"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط