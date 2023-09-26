حسين فهمي: التكنولوجيا أحدثت طفرة غير متوقعة بالسينما

حالة من الانتعاش الفني على مستوى السينما والدراما يعيشها خلال هذه الفترة، فهو مشغول بتصوير أكثر من عمل في آن واحد، كما ينتظر العديد من الأعمال لعرضها خلال الفترة القادمة. هذا بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المهرجانات، حيث شارك مؤخرا بـ"ماستر كلاس" ضمن فعاليات مهرجان الغردقة الأول لسينما الشباب، وأيضا في ندوة خاصة بعنوان "نجوم يوسف شاهين".. إنه الفنان القدير حسين فهمي، الذي أكد أنه سعيد بالمشاركة في تلك الندوة لأنه من تلاميذ شاهين، وقد اتجه للتمثيل بناء على نصيحة منه، كما حكى عن أعماله الفنية القادمة.

*شاركت مؤخرا في فعاليات مهرجان الغردقة الأول لسينما الشباب فكيف وجدت الأمر؟

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**سعدت بالمشاركة في هذا المهرجان، وتحمست لدعمه منذ تواصلهم معي للمشاركة ضمن فعالياته. فهي فرصة ذهبية للقاء القائمين على صناعة السينما وتبادل الآراء ومشاهدة الجديد والمناقشات التي تحدث طوال الوقت، خصوصا مع صناع الأفلام من الشباب. كما أن تنظيم المهرجانات المعنية بالسينما هي خطوة للتبادل ومواكبة التطوير في العالم غير الحدودي.

*كيف ترى مدى تأثير التكنولوجيا على السينما؟ وهل تهتم بذلك؟

**بالتأكيد أهتم بمتابعة ما يحدث على الساحة من مستجدات، فالتطور الغريب والسريع في التكنولوجيا، والذي كان له تأثير على السينما بشكل كبير، لابد من متابعته والتفاهم مع تفاصيله. فالجيل السابق للسينما كان يهتم بلغة السينما وحريص على مواكبة هذا التطوير، كما أنه بالمقارنة بين الماضي والحاضر، نرى أن التكنولوجيا أحدثت طفرة غير متوقعة في عالم السينما.

*كيف تقيّم الدورة الأولى من مهرجان الشباب بالغردقة؟

**المهرجان خطوة مهمة في تقديم الفرص للمواهب الشابة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستضافة العديد من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات. فالشباب هم مستقبل السينما، فلا وجود للسينما بدون شباب، وكلما زاد عدد المهرجانات زاد عدد الأفلام ونسب المشاهدة، فلابد من الاهتمام بروح الفن من خلال الشباب.

*على الجانب الآخر بدأت تصوير فيلمك الجديد "الاسكندراني".. فماذا عنه؟

**أقدم شخصية جديدة ضمن أحداث الفيلم، والحقيقة أنا أثق في ترشيحات خالد يوسف لي، فقد عقدت معه جلسات عمل خلال فترة التحضيرات، وتناقشت كثيراً في تفاصيل الدور، بالرغم من استمرار المناقشات بيننا لفترة طويلة. ولكن في النهاية اقتنعت به وبكل أبعاده وأهميته وتأثيره في الأحداث، وقبلت بالشخصية لأنها شخصية فريدة.

*تقوم بدعم العوضي في أول بطولة سينمائية له.. أليس كذلك؟

**سعيد جدا بأن يكون العوضي بطلا للفيلم، وأن أقف معه في أولى بطولاته السينمائية، ففي البداية هناك الكثير من الأساتذة الذين وقفوا بجانبنا في بداية الطريق الفني. فهناك ممثلون كبار وقفوا معنا منهم رشدي أباظة وفريد شوقي ومحمود المليجي وغيرهم، كما أنني سعيد بالعمل مع زينة وهي صديقة عزيزة لي، وكل فريق العمل.

*"الإسكندراني" هو العمل الثاني الذي تشارك فيه مع المخرج خالد يوسف.. بالإضافة إلى أن العمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.. فكيف ترى ذلك؟

**علاقتي بالمخرج خالد يوسف وطيدة، فنحن من تلاميذ المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، وعندنا تقارب فكري وفني. وقد أقنعني بشدة بالدور في "الاسكندراني" وقبلت أن أعمله بمزاج، لأني لم أقدم هذه الشخصية من قبل وأراها فريدة بالنسبة لي. كما أنني وافقت على المشاركة فيه لأنه يضم عناصر فنية حقيقية على رأسها كل من المخرج خالد يوسف والراحل الكبير أسامة أنور عكاشة، وأنا أنتمي لهذه المدرسة العظيمة التي شكّلت هوية الفن المصري، فالسينما من أهم الفنون التي ساهمت في بناء الريادة الفنية المصرية، وكنا في حاجة لعودة هذه النوعية من الأعمال للساحة من جديد.

*ماذا عن مسلسل "عودة البارون"؟

**أنتظر عرض المسلسل القصير "عودة البارون" والمكون من 15 حلقة، التي يغلب عليها طابع الغموض. فأنا أفضل المسلسلات القصيرة لأن ظروف الحياة اختلفت، ولأن الأعمال الطويلة لم تعد جاذبة إلا في أضيق الحدود. وهنالك أعمال وصلت إلى 7 حلقات، كما أن قصة المسلسل استهوتني.

*وما هي تفاصيل الشخصية التي تقدمها من خلاله؟

**شخصية "عزام الرشيدي" الملقب بـ"البارون"، الذي يعود بعد سنوات طويلة، ويعيد فتح فندقه القديم الذي كان مهملاً، ويعاني من هواجس الماضي ويتعرض للعديد من المواقف ويجمع عدداً من الشباب ويساعدهم في تحقيق أحلامهم.

*وماذا عن فيلم "الملحد"؟

**أنتظر عرضه، خاصة أن التصوير انتهى مؤخرا، ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي حول التطرف الديني والإلحاد الذي يصيب الشباب وينتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

*جدول أعمالك مليء بالأعمال.. فهل سيؤثر ذلك على رئاستك لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟

**مهامي كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم تعطل عملي في التمثيل، فخبرتي الطويلة في المجال ساعدتني على تحقيق التوازن. ونعمل على قدم وساق كفريق لتقديم دورة متميزة تليق باسم مصر وتاريخها الفني. وأحرص على التواجد في مختلف المهرجانات السينمائية العالمية لمعرفة آخر التطورات والمستجدات في المشهد الفني، في محاولة لتقديم وجبة دسمة للجمهور والمحبين للسينما في المهرجان.