شريف منير يعلن طلاقه من زوجته.. ثم يتراجع!
لم يوضح شريف منير الأسباب التي دفعته إلى حذف الإعلان، وهل أن الأمر يتعلق بتراجعه عن قراره، أم أن هناك أمراً آخر سيعلنه
جدل كبير أثاره الفنان المصري، شريف منير، مساء الاثنين، بعد أن أعلن عن انفصاله عن زوجته السيدة لورا عماد، قبل أن يعود ويتراجع عن ذلك الإعلان.
شريف منير فاجأ الجميع بإعلانه الذي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد فيه وقوع الطلاق بينه وبين زوجته، متمنياً لها الخير في حياتها، ومعلقا على الأمر بأنه قسمة ونصيب.
لكن لم تمر سوى دقائق وصار المنشور غير متاح على حساباته، ولم يوضح شريف منير الأسباب التي دفعته إلى حذف الإعلان، وهل أن الأمر يتعلق بتراجعه عن قراره، أم أن هناك أمراً آخر سيعلنه.
شريف منير يتجنب الحديث عن زوجته خلال الفترة الماضية، رغم خروجها قبل أشهر وحديثها عن وجود خلافات مع بناتها اللاتي ابتعدن عنها وفضلن الإقامة مع والدهن.
وتعد لورا عماد هي الزوجة الثانية للفنان المصري شريف منير، حيث توفيت زوجته الأولى السيدة ناهد بعد أن أصيبت بمرض السرطان، ليعلن شريف منير بعدها زواجه من صديقتها الفنانة لورا عماد.
وخلال مسيرتها الفنية قدمت لورا عماد العديد من الأعمال، لكنها ابتعدت عن الساحة الفنية حينما تزوجت من شريف منير، قبل أن يشهد العام الماضي عودتها بعد غياب دام لـ 20 عاما، ومشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك".
-
زلزال العالم الهولندي المرتقب.. هذه الدولة تتوقع أن يضربها وتتأهب له!الخبراء قلقون من الأخطار المدمرة في حالة حدوث زلزال المئة عام المنتظر والفائق القوة في اليابان الأخيرة
-
ترامب يتوقف لشراء مسدس ويتورط قانونيا.. وحملته تقدم نفيا سريعاترامب هاجم زعيم الجمهوريين ونيكي هايلي ودعا أعضاء الكونغرس الديمقراطيين إلى الاستقالة وانتقد طائرة الشبح الأميركية F-35 أميركا
-
مناظرة أميركية مرتقبة بين حاكم كاليفورنيا والجمهوري ديسانتيسالمناظرة سوف تستمر 90 دقيقة لحكام أكثر الولايات الأميركية اكتظاظا بالسكان أميركا
-
بكين: نعارض إدراج كيانات صينية على قائمة عقوبات إيرانقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات وأفراد الصينيين على قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.وأضافت ... العرب والعالم