نيللي كريم تكشف سبب غيابها عن العرض الخاص بآخر أعمالها.. وما قصة "الأفيش"؟

تختفي الممثلة المصرية، نيللي كريم، بعد أن تقدم وجبة دسمة من أعمالها، فبعد تقديمها عملا مميزا في موسم رمضان الماضي، تم طرح فيلمين لها بدور العرض، ولكنها لم تكن متواجدة لتحضر العرض الخاص لكل منهما، مما تسبب في إشاعة العديد من الأمور حولها، ولكن لسفرها المستمر وانشغالها بالجديد كعادتها لم تلتفت إلى كل ما قيل، ولكنها ظهرت مؤخرا بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الأخير "فوي فوي فوي"، والذي تشارك فيه بظهور خاص ومميز ضمن أحداثه، بالإضافة إلى ترشح الفيلم ليمثل مصر في القائمة المبدئية للأوسكار.

وفي تصريحات خاصة لموقع "العربية.نت" أكدت نيللي كريم أن السبب في الاختفاء وغيابها عن حضور العرض الأول لأعمالها السينمائية أنها كانت في جولة بأميركا وعدد من الدول وقالت "كنت أقوم بجولة بدأتها من الولايات المتحدة الأميركية ثم عدت إلى مصر لأسافر بعدها إلى دبي، ولهذا كان السفر سبباً في غيابي عن العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" وليس كما تكهّن البعض بوجود خلافات مع الشركة المنتجة بسبب حجم صورتي على الأفيش أوعدد مشاهدي في الإعلان الدعائي".

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وأضافت "كل واحد حر في آرائه، والحقيقة أنني لو طلبت كيفية وضع اسمي على أفيش الفيلم، فهذا يقلل مني، وفي حالة ما إذا كان هذا العمل لن يضيف لي فلن أقوم بتقديمه من الأساس، فأنا أعمل في هذه المهنة منذ 20 عاما، ولم أطلب نهائيا خلال تلك السنوات كيفية وضع اسمي على أفيش العمل".

وعن عدم تعاونها مع شركة "العدل جروب" هذا العام، قالت كريم: "أنا دوما في حالة من البحث عن الورق الجيد والمختلف ولم يكن لدى شركة العدل خطة هذا العام لأعمال جديدة، خاصة أنني أبحث عن عمل بعيد عن الدراما الثقيلة والنكد، كما أنني أتعاون مع عدة منتجين وشركات إنتاج مختلفة وليست العدل جروب فقط".

وعن فيلم "فوي فوي فوي" أكدت حماسها لهذا العمل ومشاركتها فيه مؤكدة "هذا العمل ليس أول تجربة لي في البطولات الجماعية وأنا أحبها وسبق وقدمت هذه النوعية من الأعمال في أفلام "واحد صفر" و"678" و"اشتباك"، فأنا أحب المشاركة في أعمال أتوقع نجاحها مع الجمهور بمجرد قراءة السيناريو الخاص بها، ولا أُفضل أن أقدم فيلما تجاريا يحدث ضجة عند عرضه ثم لا يعيش مع الناس".

وأضافت حول مشاركتها بالفيلم رغم مشاهدها القليلة فقالت "السبب يعود إلى القضية التي يناقشها الفيلم والتي اعتبرتها ذات أهمية، كما أن أجواء التصوير كانت تتمتع بالمتعة وتهدف لإبراز الإنسانية ونجحت بإبراز ذلك".

وعن ردود الفعل التي وصلتها عن فيلم فوي فوي فوي فقالت: "الجميع تواصل معي حول الفيلم منذ بداية عرضه، واستقبلت العديد من ردود الأفعال الإيجابية حوله، وهو ما أسعدني كثيرًا لأنني عندما قرأت سيناريو الفيلم نال إعجابي وأخبرت مخرجه عمر هلال أنه يجب أن يشارك في المهرجانات السينمائية، والحقيقة سعدت بترشيحه للأوسكار ولابد من أن أوجه الشكر الفريق على جهودهم لإنجاح هذا العمل".

وتابعت عن اختيارها للأدوار التي تقوم بتأديتها أنها تقوم باختيار الدور بناءً على القصة والحبكة والقضية التي يناقشها، وليس هناك أولوية لها لحجم الدور الذي يتم عرضه عليها.

كما كشفت نيللي أنها ستقدم مسلسلا كوميديا خلال 2024 لتودع بذلك الأدوار الحزينة من خلال مسلسل "فراولة" مع المنتج أحمد الدسوقي، في أول تجربة درامية له بعد إنتاج العديد من الأعمال السينمائية".

أما عن مسلسل روز وليلى مع يسرا، فعلقت "لا أعلم بعد الموعد النهائي لعرضه لأنه تأجل لأكثر من مرة، والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لايت، وسعيدة بتعاوني مع يسرا لأول مرة، وكنا قد اجتمعنا من قبل في مسلسل سرايا عابدين ولكن لم تكن بيننا مشاهد، وهي خفيفة الظل وتحب الحياة والكواليس معها ممتعة".

وردا على سؤال عن المسرح لديها، قالت نيللي "أعشق المسرح، وأحترم جمهوره، لكنه يحتاج لوقت طويل في التحضيرات والبروفات للخروج بعمل مميز، بالإضافة إلى الالتزام، وأنا ليس لدي وقت لذلك، ولكن في حال راودتني الفكرة وعزمت عليها، لابد أن تكون فكرة جديدة وتشبه ما تربينا عليه بالمسرح من جميع النواحي".