أرسلت 4 رجال.. المغنية العالمية شير تخطف ابنها من زوجته

كشفت وثائق محكمة أميركية، أن المغنية العالمية شير قامت بتوظيف 4 رجال لاختطاف ابنها إيليا بلو ألمان بالقوة من غرفة في فندق في نيويورك بينما كان يحاول التصالح مع زوجته المنفصل عنها في ذكرى زواجهما.

هذه الاتهامات وردت في بيان المحكمة التي وقعته زوجة ألمان، ماري أنجيلا كينغ يوم 4 ديسمبر الجاري في المحكمة العليا في لوس أنجلوس التي تنظر في طلاق الزوجين.

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وقالت كينغ في إفادتها أمام المحكمة "إنها وإيليا أمضيا 12 يوما في نيويورك يحاولان العمل على إصلاح علاقة زواجهما قبل الذكرى السنوية لزواجهما".

كما أضافت "في يوم 30 نوفمبر 2022، ليلة ذكرى زواجنا، جاء أربعة أشخاص إلى غرفتنا في الفندق وأخرجوا إيليا من غرفتنا".

وتابعت "أخبرني أحد الرجال الأربعة الذين أخذوه أن والدة ألمان أستأجرتهم"، وفق وثائق نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

"لا أعلم أين زوجي"

وقالت كينغ في ديسمبر/كانون الأول "لست على علم حالياً بحالة زوجي أو مكان وجوده، أنا قلقة بشأنه".

كما أضافت في أغسطس 2022 "قيل لي إنه لا يسمح لي برؤيته أو التحدث إليه"، مشيرة إلى أنه موجود حالياً في مصحة علاجية لا تعرفها.

وتابعت "قيل لي إن ألمان لا يمكنه الوصول إلى هاتفه الشخصي"، مضيفة "أتفهم جهود عائلته للتأكد من أنه بخير".

وقالت زوجة الابن إن الفائزة بجوائز الأوسكار وإيمي وغرامي كانت قلقة بشأن صحة إيليا بلو ألمان.

ويخضع ألمان لإعادة التأهيل في كاليفورنيا، بعد أن انهار على الرصيف المؤدي إلى مدخل الفندق في نيويورك.

فقد الوعي

وقال شاهد على سقوطه: "في البداية بدا وكأنه ميت، لكنه في الواقع فقد الوعي"، مضيفاً "التقطه الموظفون وأخذوه إلى الداخل".

وإيليا هو الأصغر بين أولاد شير. وهو ابن زوجها الثاني، مغني الروك الراحل جريج ألمان.

تزوج من ماري انجيلا، 36 عامًا، والتي تحمل اسم كويني في فرقة الروك KING، في عام 2013. وليس لديهما أطفال.

وقد اعترف في الماضي أنه بدأ في تعاطي المخدرات عندما كان في الحادية عشرة من عمره، وخاض معركة طويلة مع إدمان الهيروين.