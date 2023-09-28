رحلة كوميدية للبحث عن الحب في "نصي التاني" على "شاهد"

شاب ثلاثيني يعمل في أحد المصارف، لا يحسن التعامل مع الجنس اللطيف، ولكنه في رحلة بحث عن الحب، في ظل الضغوط التي يتعرض إليها من قبل الأهل، وهو ما يجعله يعيش مفارقات كوميدية غريبة.

هذه قصة مسلسل "نصي التاني" الذي يقوم ببطولته علي ربيع ومحمود البزاوي ومحمد محمود وياسمين عمر، وينطلق عرضه الخميس عبر منصة "شاهد VIP".

مادة اعلانية

يقدم علي ربيع في المسلسل شخصية "نادي حمدي النادي" التي قال عنها إنها شخصية "شاب بسيط" يبحث عن الحب، لكنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي، بسبب مشكلة تعرض إليها في المدرسة خلال طفولته، وهو ما تحول إلى عقدة تطارده في الكبر.

هذا الأمر جعله يشعر أنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، وهو ما انعكس على شخصيته وأصبحت خجولة، وهو ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية بينه وبين باقي الأبطال.

تشهد حلقات المسلسل مشاركة العديد من ضيفات الشرف، حيث تتواجد نجمة في كل حلقة ويتعرف المشاهد على قصتها مع "نادي".

من جهته، يقدم الفنان المصري محمد محمود شخصية "عصام"، وهو صديق "نادي" الذي تخرج معه من الجامعة، بعد أن أمضى أكثر من 20 عاما في السنة الجامعية نفسها.

ويعيش عصام شخصية الشاب الذي تخرج من الجامعة حديثا، ويعتبر أن العمر ليس سوى رقما فقط، كما أنه يعامل والدي صديقه باعتبارهما والداه على الرغم من أنهم جميعاً في نفس العمر.

ويشهد المسلسل تقديم محمود البزاوي وسلوى عثمان دور والد ووالدة "نادي"، حيث يعمل الأب في وظيفة الناظر، وهو رجل كلاسيكي في فهمه وتربيته لأبنائه، ولكن الأمر يتغير في النصف الثاني من الحلقات.

من جهتها تلعب سلوى عثمان دور "إنصاف" وهي الأم التي تريد أن يتزوج ابنها سريعا، كما أنها ربة منزل افتتحت قناة للطهي عبر "يوتيوب"، وأطلقت عليها اسم "أحلى الأصناف مع إنصاف".