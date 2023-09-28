صاحبة "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".. وفاة نجاح سلام

رحلت عن عالمنا، اليوم الخميس، الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية "يا أغلي اسم في الوجود يا مصر"، عن عمر ناهز 92 عاما.

"انتهى المشوار"

وكتبت ابنتها، سمر سلمان العطيفي على "فيسبوك": "وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

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بدأت نجاح سلام مشوارها الفني في مجال الغناء كانت من خلال الحفلات المدرسية التي كانت تقام مع نهاية كل عام مدرسي، وفي عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة حيث عرّفها على كبار الفنانين مثل أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

تعرفت على الكبار

يذكر أن نجاح سلام ولدت في لبنان عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفي عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

"يا أغلى اسم في الوجود يا مصر"

في عام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية، ومن أشهر أغانيها الوطنية "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر" التي غنتها إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كما غنت قصيدة أنا النيل مقبرة للغزاة، للشاعر محمود حسن إسماعيل.

يشار إلى أن نجاح سلام والدها الفنان والأديب محيي الدين سلام الذي يعد واحداً من أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي، تعلمت أصول الغناء من والدها الذي كان منزله أشبه ما يكون بمعهد فني.