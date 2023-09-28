بعدما قال إنها تحضر صوتها الشتوي.. ياسمين عز تقاضي نيشان

بعد أن أثارت ضجة بسبب غيابها عن حضور منتدى الإعلام العربي في دبي، حيث كان من المفترض أن تشارك مع الإعلامي اللبناني نيشان في جلسة بعنوان "الإعلام والتريند" ما دفع الأخير للقول إنها مشغولة بتحضير صوتها الشتوي، قررت المذيعة المصرية ياسمين عز، مقاضاة نيشان واللجوء إلى القانون وعدم الرد عليه.

وقالت في رسالة نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام": "انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر الإعلامي الكبير، وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في إمارة دبي، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى، وبناءً عليه لن أقوم بالرد على هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة، وأساء إلى شخصي في غيبتي، وبطريقة علنية، وبشكل مرفوض أخلاقًا وقانونًا".

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كما أضافت: "سأُوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني بقضائها الشامخ والعادل، وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسوّل له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص، والتشهير بهم دون وجه حق".

وتابعت: "ليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة، وإنما أترك الأمر للجهات المعنية".

صورة مع عمرو أديب

كما نشرت المذيعة الشابة صورة أخرى جمعتها بالإعلامي عمرو أديب، وقالت: "أعتقد أن من تنجح في محاورة أهم إعلامي في مصر والوطن العربي عمرو أديب، لا تخشى من محاورة أي إعلامي آخر مهما كان اسمه".

واختتمت رسالتها: "مع ضرورة توضيح الأمر الخاص بإحدى الجلسات، بسبب ظرف خارجي ليس لي أي ضلع فيه بأي شكل من الأشكال، ومعلوم تمامًا لدى إدارة المنتدى المسؤولة عن التنظيم، والعالمة بظروف التأخير عن الجلسة المعنية وملابساتها، بالإضافة إلى أنني لم أعتذر لهذا الشخص ولن أعتذر،، كما أُشيع في بعض المواقع، لأنه ببساطة هو من تجاوز في حقي وليس العكس".

"تحضر صوتها الشتوي"

وكان الإعلامي اللبناني نيشان قد تعرض لموقف محرج بعد عدم ظهور ياسمين عز في الجلسة، إذ وقف على خشبة المسرح أمام الحضور وتساءل عن الأسباب التي دفعتها للتغيب، إذ قال ساخرا: "وينها ياسمين؟ أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".

وقال في مقابلة مع "إي تي بالعربي"، "اعتقد يشرفها أن أطرح عليها سؤالا واحدا، هي الخاسر الأكبر وأنا أحترمها كشخص"، مضيفاً "أسئلتي بتخوف أفهم أنها تتغيب، كنت سأنقل أسئلة الشارع وصورة المشاهد والمتلقي".

إلى ذلك، انقسمت آراء الحضور في الجلسة، بين القول إن المذيعة المصرية خائفة من مواجهة زميلها اللبناني والدخول في الحوار معه، فيما رأى البعض أنها توَّد تصدر الترند لا أكثر.