إعلامية مصرية تحرج محمد رمضان: انزل من على المسرح

أحرجت الإعلامية المصرية هالة سرحان مواطنها الفنان محمد رمضان بعدما طالبته بالنزول من مسرح تكريمه في الدورة الـ 14 من مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة.

وكان صاحب "نمبر ون" قد صعد إلى المسرح من أجل تكريمه، وتوجه إلى سرحان وقبّل يدها، وألقى التحية على الأشخاص بجانبها، فقالت له: "ضيعت كل التقديم.. انزلْ من على المسرح واطلعْ تاني علشان أقدمك رسمي".

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بدوره، نفذ النجم الشاب طلبها بعد أن بدا عليه الإحراج قليلاً، لكنه تعامل بعد ذلك مع الموقف بروح رياضية، ثم قدّمته الإعلامية المصرية من أجل التتويج بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "جعفر العمدة"، وذلك بعد احتفال كبير أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

أخطأت وقالت "جعفر المصري" بدلا من "جعفر العمدة"

كما أخطأت هالة سرحان في البداية عند تكريم رمضان قائلة "جعفر المصري" ليصحح لها أحد الحضور اسم المسلسل إلى "جعفر العمدة".

ونشر محمد رمضان صورًا من تكريمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق: "من ليالي القاهرة الساهرة، جائزة أفضل ممثل عربي من مهرجان الفضائيات العربية عن شخصية جعفر العمدة، الثقة في الله نجاح".

هذا وشارك في مهرجان الفضائيات العربية، عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، من بينهم: محمد رمضان، رانيا فريد شوقي، روجينا، رنا رئيس، هنا الزاهد، منذر رياحنة، درة، أحمد سعد، ماجد المصري، كاريس بشار، هالة سرحان، إسعاد يونس، محمد سامي، مي عمر، وغيرهم.