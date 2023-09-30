بنفس مرض والده.. رحيل نجل الفنان سامي العدل فجأة

بشكل مفاجئ، أعلنت ابنة الفنان المصري سامي العدل، عن وفاة شقيقها أحمد العدل، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ورحل المخرج الشاب بعدما أصيب بجلطة مفاجئة أدت لهبوط حاد في الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة ، وهو نفس المرض الذي أودى بحياة والده الفنان الراحل سامي العدل قبل 8 سنوات، فيما أعلنت الأسرة أنه سيتم تشييع الجنازة اليوم السبت من مسجد الفاروق بالمعادي جنوب القاهرة .

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وكتبت رشا، في منشور عبر حسابها على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "رجاءً الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

أصيب بكورونا سابقاً

من جهتها، قالت المنتجة المنفذة إسراء العدل، إن سبب وفاة أحمد سامي العدل لا يزال غامضًا، لافتة إلى أنه عانى من تجلطات على الرئة، مبينة أنه قد يكون أُصيب بفيروس "كورونا" في الفترة الماضية، مؤكدة أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

موعد تشييع الجنازة

وأضافت: "تفاجأنا من نقله للمستشفى، أمس، بعدما اشتد عليه المرض"، مشيرة إلى أن موعد تشييع جثمان الراحل بعد العصر من مسجد الفاروق بالمعادي".

يذكر أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو العام 2015، عن عمر ناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.