لظروف صحية.. فنان مصري شهير يعلن اعتزاله للمرة الثانية

يبدو أن الحالة الصحية للفنان المصري توفيق عبد الحميد، لن تسمح له بمزاولة مهنة التمثيل مرة أخرى، وستجبره على اتخاذ القرار الصعب بالاعتزال.

وأعلن عبد الحميد عن قراره بالاعتزال، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها لهذا الأمر.

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الفنان القدير كتب قائلا "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل.. ولذلك أعلن اعتزالي"، الأمر الذي تفاعل معه المئات من متابعيه، وأعلنوا عن حزنهم بسبب هذا القرار.

توفيق عبد الحميد ظهر للمرة الأخيرة في العام الماضي، حينما شارك في مسلسل "يوتيرن" بصحبة ريهام حجاج، وقيل وقتها إن هناك خلافات وقعت بينه وبين بطلة العمل، أدت إلى اعتزاله، لكنه نفاها بشكل قاطع.

وأعلن وقتها اعتزاله للمرة الأولى، قبل أن يخرج ويوضح أن القرار يأتي بسبب ظروف صحية تجبره على الخضوع لعلاج طبيعي، لكنه عاد مرة أخرى نزولا على رغبة جمهوره، ووعد بأن يتواجد في الأعمال المستقبلية.

مسيرة زاخرة

لكن الفنان الذي قدم نحو 80 عملا فنيا، وجاءت بدايته عبر بوابة المسرح، لم يتعاف من الوعكة الصحية التي تعرض إليها، وتمنعه من التمثيل بشكل طبيعي.

لذلك اضطر إلى إسدال الستار على مسيرته الفنية، التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، حينما تخرج في معهد الفنون المسرحية، واستمر على خشبة المسرح، حتى انتقل بعدها إلى التلفزيون ليقدم عددا من الأعمال أبرزها "أم كلثوم"، "بوابة الحلواني" و "أميرة في عابدين".

كما كان له نصيب سينمائي، بعد أن قدم عدة أفلام أبرزها "أمير الظلام"، "مافيا" و "حلم العمر"، وشارك إلى جوار كبار نجوم السينما في العديد والعديد من الأفلام.