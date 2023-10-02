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People in the cinema auditorium with empty white screen. stock photo
(تعبيرية)

وسط استمرار إضراب هوليوود.. دور العرض بأميركا تلجأ للمغنيين

فيلم عن جولة تايلور سويفت سيطرح في دور العرض السينمائي بدءا من 13 أكتوبر.. وآخر عن جولة بيونسيه سيبدأ عرضه في ديسمبر

العربية.نت
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قالت شركة "إيه. إم. سي. إنترتينمنت" إن وحدة تابعة لها ستتولى توزيع فيلم عن الجولة العالمية لنجمة البوب الأميركية الشهيرة بيونسيه في توقيت تسعى فيه شركات تملك دوراً للعرض السينمائي لملء فجوات خلفتها سلسلة إضرابات في هوليوود.

ويصور الفيلم الجولة العالمية للمغنية ومؤلفة الأغاني هذا الصيف وشملت 57 حفلا في 40 مدينة في أميركا الشمالية، و14 في أنحاء أوروبا.

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ويأتي الفيلم بينما سيطرح فيلم مماثل عن جولة لنجمة البوب الشهيرة تايلور سويفت في دور العرض السينمائي بدءا من 13 أكتوبر.

ملصق فيلم تايلور سويفت
ملصق فيلم تايلور سويفت
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وتزود أفلام عن الجولات الموسيقية لنجوم كبار سلاسل دور العرض السينمائي مثل "إيه. إم. سي" و"سينمارك" و"سينيبلكس" بعروض قوية لمساعدتها على ملء الفراغ الناجم عن إضراب مطول للممثلين والكتاب في هوليوود.

وقالت الشركة إن من المقرر عرض فيلم "رينيسانس: إيه فيلم باي بيونسيه" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداءً من يوم الجمعة الأول من ديسمبر 2023، مضيفةً أن عرضه في مدن أخرى في العالم سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

ملصق فيلم بيونسيه
ملصق فيلم بيونسيه
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