برسالة تهديد.. طليقة وائل كفوري: لو حكيت رح تكون نهايتك

برسالة غامضة، هددت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، شخصاً ما لم تذكره بشكل صريح، مؤكدة أنها ستكون نهايته.

وكتبت أنجيلا بشارة أمس الاثنين عبر حسابها على "ستوري إنستغرام"، على 3 صور بخلفية سوداء متتالية، "المشكلة.. إذا حكيت.. رح تكون نهايتك".

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كما تابعت "سكتت كتير بس المنيح ما بين معك".

هذه الكلمات المبهمة طرحت الكثير من التساؤلات والتخمينات بين المتابعين، الذي راح بعضهم للقول إنها كانت تقصد طليقها الفنان وائل كفوري أم شخصًا آخر.

طلاق وخلاف نفقة

وكانت بشارة قد أثارت ضجة بحديثها عن مسألة النفقة التي تحصل عليها كامرأة مطلّقة، منتقدة بعض الإجراءات في حصولها على نفقة ابنتيها.

يذكر أن طليقة وائل كفوري قد أثارت ضجة كبيرة بعد استعراضها قيمة النفقة لابنتيها والسخرية منها لكونها لا تكفي حاجاتهما، وذلك بنشر شيك مصرفي بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، أيِ ما يعادل 300 دولار أميركي.

ووائل كفوري تزوج من أنجيلا جورج بشارة، أواخر شهر يناير 2011 مدنياً في قبرص، بعد شائعات عدة طالت زواجهما، موضحاً أنه تزوج سراً ولم يعلن زواجه آنذاك لأنه تربى على الخصوصية، لينفصل الثنائي رسمياً قبل نحو 4 سنوات، وتصدرت أخبارهما وسائل الإعلام لما رافقها من ضجة بعدما كشفت زوجته بأنها تعرضت للعنف من قبل الفنان اللبناني خلال علاقتهما الزوجية.