ظهر بدعاية أسنان.. توم هانكس يحذر من الذكاء الاصطناعي

أثار إعلان تجاري طبي نُسب إلى النجم الأميركي توم هانكس غضبه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وحذر نجم هوليوود من انتشار إعلان عن التأمين على الأسنان، تم إنشاؤه بواسطة AI من دون علمه.

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كما استخدم الإعلان المنتشر على الإنترنت نسخة رقمية من وجه وصوت الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، للترويج لخطة تأمين على الأسنان.

وقال هانكس (67 عاما) في حسابه على "إنستغرام" الذي يتابعه نحو 9.5 مليون شخص: "احذروا! يوجد مقطع فيديو يروج لبعض خطط طب الأسنان باستخدام نسخة الذكاء الاصطناعي الخاصة بي... ليس لي أي علاقة بالأمر".

مواصلة التمثيل للأبد

وكان الممثل الأميركي أعرب في وقت سابق عن مخاوفه بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في السينما والتلفزيون، رغم أنه لم يتردد في الموافقة على نسخ معدلة رقميا لنفسه في أعمال فنية سابقة.

فعلى سبيل المثال، عرض فيلم الرسوم المتحركة "ذي بولار إكسبرس" عام 2004 نسخة معدلة بالكمبيوتر من هانكس، كما تم أيضا تقليل عمره في بعض مشاهد فيلم "رجل يسمى أوتو" الذي أنتج العام الماضي.

وكان هانكس قد قال في مقابلة في أبريل الماضي إن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسمح لنسخة مزيفة منه بمواصلة التمثيل إلى الأبد".

وتابع: "قد تصدمني حافلة غدا لكن العروض يمكن أن تستمر وتستمر".

فيديوهات مزيفة

يشار إلى أنه مع تزايد قوة وتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، تزايدت المخاوف بشأن قدرتها على إنشاء نسخ أكثر واقعية لأشخاص حقيقيين - وهو ما يسمى بـ"Deep Fake" أي نسخ التزييف العميق، وهو بالعادة مقطع فيديو مزيف لشخصية مشهورة أو غير مشهورة تتفوه بكلام على غير عادتها، واستخدمت في الانتخابات الأميركية والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.

كما تؤدي الصور ومقاطع الفيديو المزيفة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي للسياسيين إلى تفاقم مشكلة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. ومن بين المستهدفين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والزعيم الحالي لأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت شركة غوغل أنها ستطلب من أي إعلانات سياسية يتم عرضها على منصتها، الكشف عما إذا كانت قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وساعدت المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل نجوم وممثلي السينما في إثارة موجة من الإضرابات عطلت هوليوود، حيث تأثرت مسلسلات مثل سترينجر ثينغز وذا لاست أوف أس.