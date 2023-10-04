الفنانة يارا: أحب اللهجة الخليجية.. وأغنية جديدة العام المقبل

كشفت الفنانة اللبنانية يارا أنها تستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد قريباً سيكون متنوع اللهجات، بين اللبنانية والمصرية والعراقية، مؤكدة أنها متحمسة جداً.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت"، قالت إنها تحضر أغنية باللهجة الخليجية ستطلقها العام المقبل.

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كما أضافت أنها تحب اللهجة الخليجية وتعتبر أنها نجحت وتميزت بها، مردفة أنها تلقت أصداء جيدة بعد كل عمل خليجي كانت تطلقه.

كذلك أشارت إلى أن هناك الكثير من الأغنيات التي حققت لها نجاحات باهرة، على سبيل المثال أغنيتا "ما يهمك" و"ما بعرف" وغيرهما باللهجة اللبنانية، بالإضافة إلى أعمال باللهجة الخليجية من بينها "صدفة"، و"بيت حبيبي" باللهجة المصرية.

جوائز عديدة

وأكدت أنها ترتاح لغناء شارة في مسلسل، وقد فعلت ذلك أكثر من مرة لمسلسلات من بينها "الإخوة، نصيبي، قسمتك 2، كل الحكاية" وغيرها.

كما لفتت إلى أنها قد تشارك في شارة مسلسل جديد العام المقبل لكن الأمر لم يٌحسم بعد.

إلى ذلك ختمت قائلة إنها حصدت العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية ولأكثر من مرة، مثل جائزة "الموريكس دور" كأفضل مطربة لبنانية واعدة، وكأفضل فنانة لبنانية في الأعوام 2005-2006-2009-2014.