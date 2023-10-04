حلا الترك عن ارتباطها بممثل مصري: أستغفر الله العظيم

بعد الحديث عن وجود علاقة تجمعها بممثل مصري شاب، خرجت الفنانة البحرينية حلا الترك عن صمتها.

وقالت في تصريح إعلامي "معتز هشام، أستغفر الله العظيم".

مادة اعلانية

وأكدت الترك، التي بدأت مشوارها الفني في العام 2011، أن معتز هشام الذي شاركها بطولة الفيلم المصري "سكر" بمثابة شقيقها وشخص يحمل طاقة إيجابية، وأن علاقتهما بالفيلم تبقى بالفيلم، أما في الواقع فهو ليس أكثر من أخ لها.

وكان الفنان المصري الشاب معتز هشام نفى حقيقة ارتباطه بالممثلة البحرينية، حلا الترك، بعد أن تعاونا معا.

"بنحب بعض في المسلسل"

وقال "مفيش أي حاجه بيننا، كنا بنمثل دور بعض بس مش أكتر، وكنا بنحب بعض في المسلسل مش أكتر، وممكن الناس ربطت بين المسلسل والحقيقة".

يشار إلى أن فيلم "سكر" الذي افتتح مطلع أكتوبر في مصر يدور في إطار موسيقيّ وعائلي، داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة لها نوايا سيئة.

ويشارك في المسلسل ماجدة زكي ومحمد ثروت، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتبة الأميركية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حمادة، وإخراج تامر مهدي.