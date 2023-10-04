مسلسل لنور الشريف يغضب عادل إمام.. سر يكشف

ليس الجمهور وحده من يهتم بالتفاصيل الخاصة بالأعمال الدرامية على ما يبدو، إذ تستحوذ على اهتمام الجميع حتى نجوم الوسط الفني، ولعل ما حدث في مسلسل "الدالي" خير مثال على ذلك.

ما علاقة عادل إمام؟

فالمسلسل الذي قام ببطولته نور الشريف وسوسن بدر وصلاح عبد الله، أحدث ضجة جماهيرية وقت عرضه، واستحوذ على اهتمام الجميع.

إلا أن المفاجأة كانت اهتمام الفنان المصري عادل إمام بما دار في المسلسل، وهو ما كشف عنه الفنان صلاح عبد الله في لقاء تلفزيوني عرض مساء الثلاثاء.

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فقد أكد عبدالله أن المسلسل نال اهتماما كبيرا من المتابعين وقتها، والكل كان يحاول معرفة من تسبب في مقتل نجل سعد الدالي في الأحداث، وهو ما كانت تتكتم عليه أسرة العمل بشدة، ليفاجأ صلاح عبد الله باتصال من عادل إمام، يسأله فيه عن مسار المشاهد، ويطلب منه معرفة هوية قاتل نجل سعد الدالي، الأمر الذي رفض صلاح عبد الله أن يجيب عنه.

فما كان من عادل إمام إلا أن يصب غضبه على صلاح عبد الله، وأخبره قائلا "يعني أنا عادل إمام .. الوزراء بيسألوني أقولهم معرفتش؟"، فأجابه صلاح عبد الله قائلا "وملقتش إلا أنا".

وبعدها حاول صلاح عبد الله إقناعه بمبرره، مؤكدا له أن النهاية تأجل تصويرها، ولم يتم إخبار فريق العمل بالأحداث، لكن عادل إمام لم يقتنع بهذا المبرر، وشعر بأن صلاح عبد الله يتعمد إخفاء النهاية عنه.

وأكد صلاح عبد الله أنه كان لزاما عليهم الحفاظ على هذا السر، لأن أحداث المسلسل تسببت في ضجة كبرى، وكان من المستحيل الإفصاح عن الأمر خلال التصوير.

شهرة واسعة

يشار إلى أن "الدالي" هو مسلسل تليفزيوني مصري عام 2007 بطولة نور الشريف وسوسن بدر وصلاح عبدالله ويدور حول الدالي شخص مكافح يبدأ مشواره كعامل بسيط واخذ يبني في امبراطوريته الواسعة حتي وصل الي القمة، ويمر خلال رحلته بالكثير من الصعوبات ويوقف في طريقه الكثيرين محاولين نهب ثروته، ولكنه تغلب عليهم جميعا.

وقد نال العمل بعد عرضه شهرة عربية واسعة ونجاحا كبيرا.