أتذكرون فيلم "عسل اسود"؟ أحمد حلمي يكشف سر لحظات الحنين الصادقة!

نشر النجم المصري، أحمد حلمي، مقطعا صغيرا من مقابلته مع برنامج "AB talks"، من تقديم أنس بوخش على "يوتيوب"، وأرفقه ببعض اللقطات المؤثرة من فيلم "عسل اسود" (2010) الذي قام حلمي ببطولته مع مجموعة من الفنانين المميزين.

وبسؤاله عن أكثر اللحظات المؤثرة في طفولته، رد حلمي بعيون مليئة بالشجن وبعبارات ثابتة، وواثقة، ومؤثرة، قائلا:

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"عشت طفولة كاملة في السعودية.. اللحظة اللي كنت بارجع فيها في الإجازة.. وكنت باشوف فيها أصحابي من مصر وأهلي وبانزل الشارع.. لحظة هبوط الطائرة في المطار كانت بتبقى بالنسبة لي لحظة عمري لا أنساها أبدا.. من لحظة الوصول للمطار.. وكان خالي دايما هو اللي بيجيبنا من المطار.. كأنه مشهد في السينما.. وأنا قاعد جنب الشباك وببص على الشوارع من أول القاهرة إلى بنها (مسقط رأسه) وأنا في حالة صمت ومذهول.. كنت بحاول أعيش الشهر ونصف الإجازة لآخر ثانية.. دي كانت من اللحظات وأنا طفل المهمة جدا جدا في حياتي..".

ومن خلال حسابه على "إنستغرام"، ربط حلمي هذا المقطع من المقابلة مع مشاهد مؤثرة جدا من الفيلم، مكتفيا بالتعليق "#فيلم_عسل_اسود". ويبدو أن ما رواه حلمي عن طفولته خلال المقابلة، هو السر وراء التجسيد الصادق والشجن الذي شعره الجمهور من خلال أداء حلمي في فيلمه الشهير "عسل اسود" الذي نال استحسان الجمهور والنقاد.

فيلم "عسل اسود" يتناول قصة "مصري سيد العربي" (أحمد حلمي) الذي ترك مصر وهاجر إلى أميركا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد عشرين عاما يعود لبلده لزيارتها بعد وفاة والديه في الغربة، ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات.

وقد تطرق الحوار للعديد من الجوانب الإنسانية في حياة الفنان المحبوب، وعلاقته بماضيه، وأسرته وزوجته النجمة منى زكي وأولاده نتاج الزواج المستمر منذ 20 عاما. كما تحدث حلمي عن بداياته المتواضعة، ورحلته كممثل، وما تعنيه عائلته بالنسبة له.

واشتهر أحمد حلمي بعدة أدوار على شاشة السينما المصرية، من خلال أفلام مثل "كدة رضا" و"آسف على الزجاج"، و"إكس لارج" وغيرها، ومؤخرًا فيلم "واحد تاني".