"الحياة جابت آخرها".. وفاة مفاجئة لفنان شاب مصري بأزمة قلبية

خيم الحزن على الوسط الفني المصري، بعد الوفاة المفاجئة للفنان الشاب محمد بطاوي أحد أعضاء فرقة "مسرح مصر" التي أسسها الفنان أشرف عبد الباقي.

وفوجئ الجميع بإعلان نبأ الوفاة ظهر السبت، بعدما أصيب الراحل بأزمة قلبية توفي على إثرها، وشيعت جنازته في محافظة الفيوم مسقط رأس الفنان الراحل.

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الراحل محمد بطاوي بطاوي وأشرف عبد الباقي

عدد كبير من نجوم "مسرح مصر" عبروا عن صدمتهم بعد الإعلان عن وفاة زميلهم المفاجئة، ونعاه عدد كبير من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل.

محمد بطاوي بدأ مشواره في الوسط الفني عام 2007، وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية، قبل أن يلتحق بالفرقة المسرحية.

وتزوج الراحل قبل 3 سنوات، وحرص الفنان أشرف عبد الباقي على حضور حفل زفافه، وكذلك نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، وعدد من أعضاء فرقة "مسرح مصر".

الفنان الراحل لديه طفلة تدعى "فريدة"، وكان يعاني خلال مسيرته في الوسط الفني، وهو ما عبر عنه في تدوينة سابقة كتب فيها: "إزاي تكسب فلوس من الفن؟.. ياريت الناس اللي بتكسب هي بس اللي ترد.. عشان الحياة جابت آخرها".

وفي تدوينته الأخيرة عبر "فيسبوك"، نشر دعاء يطلب فيه من الله ألا يفجعه في ذريته ولا في عافيتهم، واختص أهله بنصيب من الدعاء، وهو ما جعل البعض يعلق على تلك الكلمات، معتقدا أن الراحل كان يتنبأ بوفاته.