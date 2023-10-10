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زفاف تامر عاشور ونانسي نور1
زفاف تامر عاشور ونانسي نور

بالصور.. زواج تامر عاشور من إعلامية مصرية

المطرب المصري احتفل بارتباطه بنانسي نور في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى مساء اليوم

القاهرة - أحمد الريدي
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بشكل مفاجئ، احتفل المطرب المصري تامر عاشور بعقد قرانه على الإعلامية المصرية نانسي نور في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، مساء الثلاثاء.

وتسربت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية عن ارتباط المطرب المصري بالإعلامية المصرية، واستعدادهما للاحتفال بزفافهما قريباً.

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لكن الجميع تفاجأ بإقامة عقد القران مساء اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. ونشر تامر عاشور مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته بعد إتمام المراسم.

ونشر الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراننا"، ليعلن عن الأمر بشكل رسمي.

زفاف تامر عاشور ونانسي نور
من 3
  • زفاف تامر عاشور ونانسي نور
  • زفاف تامر عاشور ونانسي نور
  • زفاف تامر عاشور ونانسي نور
(3 صور)
زفاف تامر عاشور ونانسي نور
زفاف تامر عاشور ونانسي نور
زفاف تامر عاشور ونانسي نور
زفاف تامر عاشور ونانسي نور
زفاف تامر عاشور ونانسي نور
زفاف تامر عاشور ونانسي نور

حفل الزفاف اقتصر على الأصدقاء المقربين للثنائي، حيث تواجدت الإعلامية المصرية منى الشاذلي، وعدد من مذيعات فضائية "اكسترا نيوز" المصرية، التي تعمل بها نانسي نور.

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كما تواجد المطرب رامي جمال وزوجته، والمطربة أنغام، ومصطفى حجاج وعزيز الشافعي وأوس أوس، وعدد من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني والإعلامي.

تامر عاشور حرص على إهداء زوجته أغنية جديدة خلال الاحتفال بعقد القران وعنوانها "خليني في حضنك".

وخلال مراسم عقد القران، مازح تامر عاشور جميع الحاضرين، بعد أن انتهى من ترديد الكلمات الخاصة بالزواج، حيث قال بعدها "مش هعمل كده تاني".

وجاء ارتباط تامر عاشور بنانسي نور، ليمثل مفاجأة كبرى للجمهور، بعد انفصاله عن زوجته السابقة، خاصة أنه لم يعلن من قبل عن وجود ارتباط يجمعه بالإعلامية المصرية.

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