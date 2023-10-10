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مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي مراعاةً للأوضاع الحالية

ستنطلق الدورة في 27 أكتوبر وتنتهي في الثاني من شهر نوفمبر المقبل

القاهرة - أحمد الريدي
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أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن تأجيل انطلاق الدورة السادسة للمهرجان، التي كان مقرراً انطلاقها مساء الجمعة 13 أكتوبر الجاري، وذلك مراعاة للأوضاع الحالية.

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وفي ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخراً، أعلن المهرجان عن قرار التأجيل لمدة أسبوعين، على أن تنطلق الدورة في 27 أكتوبر وأن تنتهي في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

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إدارة المهرجان أصدرت بياناً أكدت فيه أنه في ظل الأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، على أن ينعكس شعار المهرجان الرئيسي "سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة الدورة السادسة.

وأعلنت إدارة المهرجان إيمانها بقدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات، وبالرغم من صعوبة الوضع الحالي فإنها وجدت أن واجبها يحتم عليهم إقامة الدورة السادسة في العام الحالي.

ووجه المهرجان الشكر إلى ضيوف دورته السادسة على تفهمهم للتغيرات الطارئة التي فرضتها الظروف، وأعرب عن تطلعه للترحيب بالضيوف قريبا في الدورة السادسة.

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