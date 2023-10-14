صور للاجئ سوري شهير مع نجمة هاري بوتر.. وعاصفة شائعات

خلال الساعات الماضية، انشغل محبو الممثلة العالمية الشهيرة إيمي واتسون بصور لها إثر خروجها من مطعم بصحبة حسن العقاد، مدرس اللغة الإنجليزية في دمشق، الذي تحول إلى كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان.

Emma Watson and her friend Hassan Akkad in London this week



All photos at: https://t.co/HSuxrOBig2 pic.twitter.com/atBFNC9IfT — 📸E͟m͟m͟a W͟a͟t͟s͟o͟n͟ U͟p͟d͟a͟t͟e͟s͟📖 (@EmWatsonUpdates) October 13, 2023

فقد التقطت عدسات الكاميرا نجمة هاري بوتر البالغة من العمر 33 عاماً، تخرج باسمة من مطعم Cecconi's الإيطالي الراقي في مايفير غرب لندن، بصحبة العقاد، الذي كان وصل إلى المملكة المتحدة على متن زورق هجرة عام 2015 بعد رحلة استغرقت 87 يومًا للوصول إلى أوروبا.

مادة اعلانية

وقال أحد الشهود: "لقد بديا مرتاحين للغاية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيما أكد العقاد أنها "خارج نطاق اهتمامه".

صداقة متينة

وتربط بين الناشط السوري والنجمة الشهيرة علاقة صداقة متينة منذ العام 2017، عندما التقيا في إيطاليا خلال إحدى المناسبات.

حينها كتب العقاد، البالغ من العمر 35 عامًا، في مذكراته "الأمل وليس الخوف"، والتي نشرتها واتسون لاحقا على نادي الكتاب الخاص بها على إنستغرام، "قدت السيارة مع إيمي واتسون عبر الريف المذهل".

كما وصف تجربته تلك حينها بالمذهلة والسريالية.

ومنذ تلك اللحظة نمت صداقتهما في المملكة المتحدة، حيث قدمته إيمي لأصدقائها، وفق ما كتب في مذكراته.

إلى ذلك، أشار العقاد إلى أن شغف التصوير الفوتوغرافي والأفلام يجمعهما، وأنهما يمضيان معاً أوقاتاً في منزل الممثلة.

يذكر أن العقاد كان فاز عام 2017 بجائزة البافتا عن سلسلته الوثائقية "رحلتنا إلى أوروبا"، على قناة "بي بي سي 2".

وصور لقطات الوثائقي المذكور بنفسه أثناء سفره إلى المملكة المتحدة في 2015، بعد فراره من دمشق إثر اعتقاله بتهمة التظاهر.

وتضمن الفيلم الوثائقي لقطات مروعة للعقاد وهو يتشبث بحافة زورق غارق ومكتظ أثناء محاولته عبور بحر إيجه من تركيا إلى اليونان.

ثم عام 2020، تطوع كعامل نظافة في جناح "كوفيد" بأحد مستشفيات شرق لندن، وحصل على الجنسية البريطانية عام 2022.