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Emma Watson arrives at the 75th British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Albert Hall in London, Britain, March 13, 2022. REUTERS/Henry Nicholls
إيمي واتسون (أرشيفية- رويترز)

صور للاجئ سوري شهير مع نجمة هاري بوتر.. وعاصفة شائعات

دبي- العربية.نت
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خلال الساعات الماضية، انشغل محبو الممثلة العالمية الشهيرة إيمي واتسون بصور لها إثر خروجها من مطعم بصحبة حسن العقاد، مدرس اللغة الإنجليزية في دمشق، الذي تحول إلى كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان.

فقد التقطت عدسات الكاميرا نجمة هاري بوتر البالغة من العمر 33 عاماً، تخرج باسمة من مطعم Cecconi's الإيطالي الراقي في مايفير غرب لندن، بصحبة العقاد، الذي كان وصل إلى المملكة المتحدة على متن زورق هجرة عام 2015 بعد رحلة استغرقت 87 يومًا للوصول إلى أوروبا.

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وقال أحد الشهود: "لقد بديا مرتاحين للغاية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيما أكد العقاد أنها "خارج نطاق اهتمامه".

صداقة متينة

وتربط بين الناشط السوري والنجمة الشهيرة علاقة صداقة متينة منذ العام 2017، عندما التقيا في إيطاليا خلال إحدى المناسبات.

حينها كتب العقاد، البالغ من العمر 35 عامًا، في مذكراته "الأمل وليس الخوف"، والتي نشرتها واتسون لاحقا على نادي الكتاب الخاص بها على إنستغرام، "قدت السيارة مع إيمي واتسون عبر الريف المذهل".

كما وصف تجربته تلك حينها بالمذهلة والسريالية.

ومنذ تلك اللحظة نمت صداقتهما في المملكة المتحدة، حيث قدمته إيمي لأصدقائها، وفق ما كتب في مذكراته.

حسن العقاد خلال عمله في احدى المستشفيات
حسن العقاد خلال عمله في احدى المستشفيات

إلى ذلك، أشار العقاد إلى أن شغف التصوير الفوتوغرافي والأفلام يجمعهما، وأنهما يمضيان معاً أوقاتاً في منزل الممثلة.

يذكر أن العقاد كان فاز عام 2017 بجائزة البافتا عن سلسلته الوثائقية "رحلتنا إلى أوروبا"، على قناة "بي بي سي 2".

وصور لقطات الوثائقي المذكور بنفسه أثناء سفره إلى المملكة المتحدة في 2015، بعد فراره من دمشق إثر اعتقاله بتهمة التظاهر.

وتضمن الفيلم الوثائقي لقطات مروعة للعقاد وهو يتشبث بحافة زورق غارق ومكتظ أثناء محاولته عبور بحر إيجه من تركيا إلى اليونان.

ثم عام 2020، تطوع كعامل نظافة في جناح "كوفيد" بأحد مستشفيات شرق لندن، وحصل على الجنسية البريطانية عام 2022.

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