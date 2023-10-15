بعد تصدره الترند.. أحمد حاتم يكشف خبايا "حسن المصري"

غموض، حالة عاطفية مضطربة، مهمة انتحارية، تجمعت في خلطة سينمائية قدمها أحمد حاتم بحالة مختلفة تماما عن جميع الأدوار التي قدمها من قبل، ليحقق ما يقرب من 3 ملايين جنيه كإيرادات لفيلمه الجديد "حسن المصري" في أول أسبوع من عرضه، ليؤكد في حواره مع موقع "العربية.نت" سعادته بتقديم هذا الفيلم، مشيرا إلى أن الدور جديد عليه وإن كان يختلف مع الجميع بأن الفيلم من نوع الأكشن فقط، وذلك على الرغم من المشاهد التي قام بنشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها وهو يؤدي مهارات قتالية متنوعة، مثل الاشتباكات بالأيدي بدون سلاح، والاشتباكات بالسلاح الآلي أثناء القفز لمسافة طويلة وبالمسدسات، والإفلات من التفجيرات الخطيرة، والاقتحام ومواجهة أكثر من شخص في نفس الموقف.

*كيف عرض عليك العمل؟

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أرسل لي جابي خوري قصة الفيلم، وعند قراءتها، أعجبت بالشخصية ورأيت أن قصة العمل مختلفة وجديدة بالنسبة لي، لذلك وافقت على الشخصية، وبعد موافقتي عملنا مباشرة على التحضيرات للشخصيات، والعمل به قصة درامية مؤثرة جدا يجب أن نشاهدها.

*حدثنا عن الفيلم

أقدم في الفيلم شخصية رجل كان يعمل بالحراسات الخاصة، وترك عمله بسبب أزمة حدثت له، ثم تعود المشكلة مرة أخرى لتواجهه خلال أحداث العمل، فالفيلم يدور حول مسؤول حراسات خاصة يسافر لحبيبته في لبنان هربًا من صدمة خسارته لشقيقته في حادث مأساوي، ويعمل في شركة للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

*وما الذي حمسك له؟

تحمست لتجسيد حسن المصري لأن الدور جديد ومختلف تمامًا، وهو لا يعتبر أكشن فقط ، فأحداث العمل تحمل قصة مؤثرة، كما أن الشخصية التي أجسدها تعاني من مرض التروما، ولذلك العمل تجربة جديدة ومختلفة ولون جديد بالنسبة لى.

*هل تأثرت نفسيًا بشخصيتك في "حسن المصري"؟

خلال فترة تصوير العمل فقط، فإنني حريص على التركيز في تركيبة الشخصية خاصة أنها ثقيلة نفسيًا والمشاهد صعبة، لذلك استعنت بمدرب تمثيل.

*ومع فكرة اختلاف فيلم حسن المصري.. كيف تختار أعمالك؟

أعتمد على الاختلاف والتجديد والتطور في اختيار أدواري، وهي معايير أي شخص يريد أن يتطور في عمله أو ما يقوم به، فلابد من أن يكون هناك تطوير لأدائه، ويكون هناك شيء مختلف يحدث دون تكرار، وهو ما أحاول القيام به، فأنا أحاول الابتعاد عن أي تصنيفات، ولا يتم حبسي بها، ولكن أحب اختيار أدوار جديدة ومختلفة.

*الفيلم يحتوي على العديد من المشاهد الأكشن الصعبة.. فهل كانت هناك استعدادات خاصة؟

لم تكن المشاهد بالصعوبة في تنفيذها كما يتخيل الناس، وبالتالي لم نحتج إلى ترتيبات خاصة، بل قمنا بالتحضيرات وبعض البروفات قبل التنفيذ بمساعدة فريق الأكشن، لذلك لم تقابلني أي صعوبات خلال تصوير الفيلم.

*وما سر إضافة كلمة "المصري" في اسم الفيلم؟

السبب في تسمية العمل باسم "حسن المصري"، لأن شخصية حسن التي أقدمها في العمل تهرب من مصر لدولة أخرى، وخلال الأحداث عندما ينادي أو يتحدث عنه شخص يدعى باسم "حسن المصري"، لذلك تمت تسميته بـ"حسن المصري"، وهو اسم الشخصية فقط.

*تتعاون للمرة الأولى ضمن تفاصيل الفيلم مع دياموند بو عبود، فكيف وجدت العمل معها؟

أسعدتني مشاركتها، وأتمنى أن نتعاون مجددًا، فأنا أحب دياموند بوعبود على المستوى الفني، بل شاهدت العديد من أعمالها الفنية، وتشرفت بوجودها معنا في الفيلم، فهي من الشخصيات المريحة شخصيًا وفنيًا، حيث إنها تزيد من قيمة المشاهد والممثل.

*وماذا عن جديدك؟

قاربت على الانتهاء من تصوير "حدوتة الأيام الباقية" مع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، يتبقى لنا بضعة أيام من التصوير فقط، لم يتحدد موعد عرض الفيلم بعد، وفي الفيلم أجسد شخصية مهندس كمبيوتر متزوج من كارمن بصيبص يشاركنا البطولة كل من مريم الخشت ومراد مكرم، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

*وماذا عن فكرة تقديم الجزء الثاني من فيلم "قصة حب"؟

مشروع قائم في مرحلة الكتابة، ويجب كتابته بشكل جيد ليكون إضافة للجزء الأول، ولو وجدت أن الجزء الجديد سيكون إضافة، ومكتوب بطريقة تجذب الجمهور، سأقدمه دون تردد.

*وهل ستعود للدراما التلفزيونة مرة أخرى خاصة أنك مبتعد عنها منذ فترة طويلة؟

لم أشعر بأن أي عمل من الأعمال التي قدمت لي استفزني لأقوم بتقديمه، ولكن بالطبع لو وجدت العمل المناسب سأخوض السباق بالتأكيد.

*وماذا عن فيلم الملحد؟

منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو وافقت على الفور على المشاركة في العمل؛ لاختلافه عما قدمته سابقا، فالقصة مهمة بالنسبة لي للحديث عنها ومناقشتها، وأتمنى أن تؤثر قصة الفيلم الجدل بشكل إيجابي وعادل.

*وكيف رأيت شخصية يحيى التي تقدمها ضمن أحداث الفيلم؟

شخصية يحيى من الشخصيات التي ذاكرتها جدًا واستعنت بمدرب تمثيل، لأنها كانت شخصية عندها ظروف ما أثرت عليه منذ البداية، فكان لابد أن تظهر لديه حاجة معينة وكبت وغضب، ومع الوقت سيتفهم الجمهور الشخصية، فلقد كانت شخصية صعبة جدًا.

*ومتى سيعرض؟

من المتوقع عرضه قريبا، وإن شاء الله يثير الجدل بشكل منصف ومنطقي، وأتمنى ألا نحكم على القصة من الخارج بسبب اسمه حتى نشاهده ونرى ما يقوله.