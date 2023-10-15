صباح حزين.. كلمات مؤثرة لشهيرة في ذكرى رحيل محمود ياسين

3 أعوام مرت على رحيل الفنان المصري محمود ياسين، الذي توفي في الـ 14 من أكتوبر عام 2020، بعد معاناة استمرت طويلا مع المرض.

تلك المناسبة الحزينة التي حرصت عائلة الراحل على إحيائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كتبت زوجة الراحل الفنانة شهيرة كلمات مؤثرة تذكرت بها زوجها الراحل.

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وكتبت عبر "فيسبوك" قائلة "صباح حزين لأنه الصباح الذي رحلت فيه ولن تعود.. أعيش الأيام وتمر مع إحساسي الغريب بأنك موجود.. وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه.. أنزعج وأصحى على الحقيقة المرة للحظات وتمر الأيام والأشهر والسنين".

وتابعت شهيرة كلماتها التي أكدت فيها أن الراحل مازال هو الحبيب والصديق والسند والقلب النابض لكل من حوله، ووصفته بالحكمة والوعي والاحتواء والحنان.

مشيرة إلى كونها تعاني من الاشتياق لكل تفاصيل الحياة معه، وفي نهاية كلماتها وجهت رسالة إلى الراحل قائلة "نم يا حبيبي في سلام وتنعم بما أتاك الله من فضله"، وطلبت شهيرة من متابعيها الدعاء لزوجها.

وهو الأمر الذي طلبه الثنائي عمرو ورانيا محمود ياسين من متابعيهم، بعدما نشروا صورا لوالدهم الراحل، وأحيوا الذكرى الثالثة لرحيله، وطلبوا من الجمهور الدعاء له.

الفنان المصري صلاح عبد الله حرص على توجيه رسالة حب إلى زميله الراحل، وتحدث عن المواقف التي كان يقوم بها معه، خلال مشاركتهما في الأعمال الفنية.

إذ أكد صلاح عبد الله أن محمود ياسين كان وسيظل حبيبه حتى يلقاه، ووصفه بأنه "حوت الفن"، حيث كان يحرص على الاستفادة دائما من خبراته، وكان دائما يشعر بالانبهار.

وأوضح الفنان المصري أن الراحل كان يصر على اصطحابه إلى تصوير الأعمال الفنية، والعودة به إلى منزله، حيث لم يكن صلاح عبد الله قد اشترى سيارة في ذلك التوقيت.

كما أشار عبد الله إلى كونه كان يحرص دائما على سؤال محمود ياسين عن رأيه في العديد من الأمور، وكان يستمتع بخفة ظله، لذلك هو فخور باقترابه من عالم محمود ياسين الرائع.